Madagascar: Esprit entrepreneurial - L'INFor pour une initiation auprès des lycées techniques et professionnels

Le PDG de Guanomad rejoint les rangs des pépites de l'économie africaine. Et depuis la première… Plus »

Process. 60 participants dont des leaders des établissements publics et privés, des leaders estudiantins et des parents d'élèves ont pu bénéficier d'outils leurs permettant d'assimiler la portée de l'esprit entrepreneurial afin qu'ils puissent les transmettre à leur tour aux élèves. « Une façon pour le METFP de former les bacheliers de l'enseignement technique et professionnel à devenir des entrepreneurs » a conclu Dr Sabir Ratovonasy. La peur du risque est compréhensible pour les jeunes malgaches étant donné l'absence de financement et de structure (de mesures) les appuyant dans la création d'entreprise.

En effet, seuls 2% des jeunes malgaches osent s'embarquer dans cette aventure tandis que les restes préfèrent trouver du travail dans un marché saturé et difficile à percer. Les causes sont nombreuses : les difficultés techniques qui ne sont pas du tout évidentes à surpasser, il faut de l'argent pour créer une entreprise. Tous ces facteurs associés au manque du goût du risque constituent des freins à l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est dans le dessein de sensibiliser les jeunes à prendre cette voix qu'une conférence a été initiée à l'INFor le 27 avril dernier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.