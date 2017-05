Madagascar: UTOP - Jeremy Lavy sur la ligne de départ

Ils seront 1 550 à prendre le départ ce soir et demain à l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) 2017.

Le coup d'envoi de la 9e édition de l'UTOP sera donné ce soir à Marozevo avec l'Ultra Trail de 125 km. Le Français Jeremy Lavy, vainqueur de l'UT4M de Grenoble en 2016, prendra le départ de l'Ultra Trail. Il en découdra avec les Denis Ratefinjanahary, Rajoelison et Jean Noëlson Rakotozafy chez les hommes. «Je vais faire de mon mieux pendant cette course. La victoire est jouable, mais, je ne suis pas très habitué du dénivelé à 1 000m et du climat avec le froid. J'espère terminer dans le Top 10 ». Denis Clerc ou Zinzin Reporter, le journaliste de France 3 est à sa deuxième participation. Les vainqueurs de l'Ultra Trail chez les hommes et dames et le deuxième au classement du côté des dames remporteront le ticket pour l'UT4M de Grenoble du 16 au 20 août. Dans la course de 65 km, le Réunionnais,Vincent Alexis fera partie des coureurs. Ils sont plus de 70 Réunionnais à prendre part à cette édition 2017.

Les vainqueurs iront à Maurice et les deuxièmes participeront au Trail du Colorado de la Réunion. Et la 2e édition du Championnat de Madagascar de Trail sera disputée à cette occasion dans la course du 65 km. Ils seront onze coureurs à partager leurs joutes.Il y aura également les courses de 30 km, le Fun Run et le Zaza Trail. La remise des dossards s'est déroulée, hier, au Lycée Français à Ambatobe.