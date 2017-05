Madagascar: Gaz domestique - Reprise progressive de l'approvisionnement

communiqué de presse

Vitogaz annonce un retour progressif à la normale de la distribution du gaz domestique.

Les usagers du gaz domestique peuvent maintenant souffler. Le retour à la normale de l'approvisionnement en gaz se fait progressivement, suite à l'achèvement depuis vendredi dernier des travaux de réparation du pont situé au PK 498 de la RN4 au niveau d'Antanambao Andranolava. Faut-il en effet rappeler que les dégâts subis par ce pont ont bloqué le passage des camions Vitogaz qui transportent le gaz depuis Mahajanga jusqu'à Antananarivo. Les travaux de réparation qui ont duré une semaine ont, en tout cas, provoqué une rupture de l'approvisionnement en gaz de la Capitale et des régions de l'Est et du Sud de l'Ile.

Actuellement, les camions peuvent de nouveau franchir le pont et assurer les livraisons. Dans la Capitale, en particulier, et depuis le 3 mai, les distributeurs VITOGAZ ont pu reprendre la livraison de bouteilles de gaz auprès des revendeurs. En somme la reprise se fait progressivement et le retour définitif à la normale est annoncé d'ici à une semaine..

« Pour rattraper le retard occasionné par ce cas de force majeure lié à la vétusté du pont au PK 498, et assurer un retour à la normale de la situation le plus tôt possible, la société VITOGAZ ne ménage pas ses efforts et déploie tous les moyens logistiques et humains possibles. Les consommateurs en province vont bénéficier d'une reprise de la distribution dès la semaine prochaine », précise un communiqué de Vitogaz.