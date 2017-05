Algérie: Fermeture des bureaux de vote, début du dépouillement des voix dans l'ensemble du pays

Les électeurs ont eu à choisir leurs futurs députés de la Chambre basse du Parlement parmi 11.300 candidats portés sur 938 listes, dont 841 appartenant à 63 partis politiques et trois alliances de partis et le reste représenté par des indépendants.

Les bulletins nuls (enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe, plusieurs bulletins dans une enveloppe, les enveloppes ou bulletins comportant des mentions, griffonnés ou déchirés, les bulletins entièrement ou partiellement barrés et les bulletins ou enveloppes non réglementaires.) ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

