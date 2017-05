Algérie: Législatives 2017 - Affluence en hausse au 6e jour du vote à Londres

Il s’agit de la liste du Parti des jeunes et celle de l’alliance de trois partis : Nahda, Adala et Binaa. Dix autres listes sont en lice pour la même circonscription (zone) électorale.

Le nombre de l’électorat algérien du Royaume-Uni et de la République d’Irlande est de 21.247 inscrits. 16.386 sont portés sur la liste électorale de Londres, 1.453 sur celle de Manchester, 1.189 de Dublin, 950 de Birmingham, 737 de Glasgow et 126 de Belfast.

"Le vote est une partie essentielle du processus décisionnel et nous devons nous rappeler de ceux qui se sont battus tout au long de l'histoire, et qui ont donné leur vie pour ce droit", a-t-elle dit.

Il s’agit de à Birmingham et Manchester, en Angleterre, à Glasgow, pour l’Ecosse, au Cardiff, dans le pays de galles, à Belfast, pour l’Irlande du Nord et à Dublin, pour la République d’Irlande.

