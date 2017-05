Algérie: 8e FIDC - Les dernières créations chorégraphiques algériennes à l'honneur

Inauguré samedi, le 8e FIDC a pris fin mardi après une vingtaine de spectacles de danse classiques et de danse contemporaine animés par des troupes en provenance de dix pays dont la France, la Russie, la Chine et les Etats-Unis ou encore l’Espagne.

La compagnie américaine a également animé un atelier de danse de rue et hip hop sur fond de modern jazz avec une vingtaine de danseurs algériens issus du ballet et de plusieurs coopératives de danse.

Les danseurs du ballet national algérien, aujourd’hui sous tutelle de l’Opéra d’Alger, ont présenté le spectacle "Si j’étais une note" écrit et mis en scène par le danseur et chorégraphe Sofiane Drici et qui s’inspire des standards de danse classique pour exprimer des sentiments comme la tristesse, l’amour et la douleur.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.