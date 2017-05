Congo-Brazzaville: Santé publique - Le découpage des districts sanitaires adopté avec amendement

Le personnel de santé a adopté le 4 mai, avec amendement, le découpage du territoire national en districts sanitaires lors des travaux de validation et du consensus sur la procédure des autorisations d'exercice des professions de santé, d'implantation et d'ouverture des formations sanitaires privées au Congo

L'objectif est d'assurer les soins de qualité et continus à la population congolaise qui va de pair avec les conditions de travail. Autre objectif : obtenir un large consensus sur la procédure des autorisations d'exercice des professions de la santé et bien d'autres.

Le découpage permet de renforcer le partenariat public-privé afin d'aboutir à l'amélioration de l'offre de soins et de service de santé de qualité aux populations.

Au total, six départements ont proposé un nouveau découpage d'après l'étude référentielle du découpage du territoire national en district sanitaire présenté par le docteur Samba. Les districts sanitaires sont passés de 45 à 52 après le découpage sur l'ensemble du pays.

Il s'agit des départements du Kouilou ; du Niari ; de la Bouenza ; du Pool ; de Brazzaville et des Plateaux. Selon l'orateur, le Niari est passé de trois districts sanitaires à cinq ; la Bouenza de quatre à cinq ; le Pool de cinq à six ; les Plateaux de trois à quatre et Brazzaville de neuf à dix dont le district de l'île Mbamou en développement.

Le docteur Samba a expliqué que ce découpage répond aux critères démographiques en milieu rural et urbain ; géographique et socio-culturel.

Après sa communication, le ministre délégué, en charge du développement local, Charles Ngamfouomo a rappelé lors des discussions au personnel de santé de prendre en compte les nouvelles communes: Kintélé ; Pokola ; Bokoma et Kabo.

En ce qui concerne la commune de Kintélé, le ministre a éclairé ces derniers sur le respect de la décentralisation territoriale avant de déclarer que cette commune urbaine est dans le département du Pool au lieu de la rattacher à Brazzaville.

Notons que l'atelier de validation du découpage et du consensus sur la procédure des autorisations d'exercice des professions de la santé, d'implantation et d'ouverture des formations sanitaires privées au Congo a été ouvert par la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Selon elle, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 6 du plan d'action 2016, du ministère relatif à la revitalisation des districts sanitaires au Congo.