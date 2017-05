Congo-Brazzaville: RDD - Pierre Nestor Osseka renonce à sa nomination au bureau exécutif national du parti

Promu le 29 avril au poste de secrétaire national aux élections et au marketing politique par décision n°003-2017/RDD/P/CD/BEN/SG du président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), Jacques Joachim Yhomby-Opango, Pierre Nestor Osseka a, dans une déclaration datée du 4 mai, purement et simplement contesté cette nomination.

« Pour des raisons personnelles, je décline cette nomination. Car, je n'avais jamais été consulté par le parti avant la validation de la liste des membres du nouveau bureau. Et que, depuis 1998 je ne faisais plus partie des membres et des effectifs du bureau exécutif national du RDD ainsi que du comité exécutif », a précisé Pierre Nestor Osseka avant d'ajouter que cette déclinaison ne remet pas en cause le respect et la considération que j'ai pour le parti et son président.