Congo-Brazzaville: Genre - Tenue d'un atelier de formation de" l'ONU femmes" sur la participation politique de la femme

Organisé par "l'Onu femmes "au centre catholique Béthanie dans la commune de la Gombe, cet atelier de formation des formateurs du pool des sensibilisateurs de proximité a pour but de promouvoir la participation des femmes dans les instances de décision.

Durant cette formation les différents participants représentant notamment des associations féminines, des ministères et des ONG qui militent pour la promotion de la femme ont pu s'imprégner des techniques de sensibilisation de proximité dans les domaines de participation et de leadership féminin.

Cette formation animée par Clémentine Biduaya et Mahmoud, respectivement représentants de l'ONU/Femme experte en genre et élection et expert en facilitation a connu plusieurs modules dont le processus électoral en RDC: principes et étapes ; l'enrôlement: état des lieux et défis pour la participation des femmes, 3ème et 4ème aires opérationnelles: stratégies de participation des femmes, le rôle des sensibilisateurs de proximité/pool des sensibilisateurs de proximité dans le processus électoral, le rôle du facilitateur, méthodes de discussion participative, l'atelier de planification stratégique et enfin comment diriger la facilitation au niveau communautaire.

Au terme de cette formation, les participants ont formulé des recommandations dans le sens de promouvoir la participation politique de la femme. Pour ce faire, ils ont recommandé la révision de la loi électorale à son article 13 alinéa 4, la sensibilisation des femmes au processus électoral en cours, le renforcement des capacités des femmes. Ils ont également recommandé de vulgariser la loi électorale et veiller à l'application des lois sensibles au genre.

Cet atelier a été une occasion pour le représentant de l'ONU/Femmes en charge du programme, Dr Jules Mulimbi, de rappeler à l'assistance que : « malgré certaines améliorations notamment du cadre juridique, les hommes occupent toujours des postes de direction et l'écart économique entre les sexes s'élargit à cause des attitudes dépassées et d'un chauvinisme masculin enraciné. Nous devons changer cela, en habilitant les femmes à tous les niveaux, en permettant à leurs voix d'être entendues et en leur donnant le contrôle de leur propre vie ».

Pour sa part la représentante du secrétaire général du ministre du Genre, Famille et Enfants, Lisika Elekia a invité les participants à s'enrôler massivement et à inciter les femmes et les jeunes filles à remplir cet acte civique. « c'est le fait de s'inscrire sur les listes électorales qui donne à la fois le droit aux femmes d'être électrices et éligibles », souligne-t-elle.