Congo-Brazzaville: Coopération - L'ambassade du Venezuela organise la 2è édition de la marche et du marathon des jeunes

C'est dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les deux pays que l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, Norma Borges, a organisé la deuxième édition de la marche et du marathon des jeunes sur l'avenue de la corniche à Brazzaville.

Cette double activité sportive se tiendra chaque mois et ce, jusqu'à la fin de l'année 2017, soit dix éditions. But visé : consolider la paix et la vie. La marche a réuni soixante-dix jeunes, notamment les apprenants de la langue espagnole.

Comme la première édition, celle-ci a eu pour point de départ et d'arrivée ; la Case de Gaulle à Bacongo dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, en suivant l'itinéraire ci-après : Pont 15 août 1960- rond-point du ministère de la Défense, restaurant Mami-Wata et retour.

Comparativement à la première édition tenue en février dernier (50 participants), l'actuelle marathon a connu une grande mobilisationa comme l'avait si bien souhaité Norma Borges. « Le marathon d'aujourd'hui a eu plus du monde par rapport à celui de la fois dernière, parce qu'il y a eu plus de participants, ce qui nous motive encore de plus. Petit à petit, il y a des gens qui s'intègrent et nous leur donnons l'importance de faire le sport. Faire le sport c'est garantir une meilleure qualité de vie. L'objectif de cette activité c'est d'activer la partie sportive aux jeunes, vu qu'il y a aussi un travail cardiovasculaire qu'on fait avec deux spécialistes », a-t-elle déclaré.

A l'issue de la course, les athlètes suivants ont remporté les trois premiers prix.

Marche des hommes : Prince Diafouka 33,19' ; Neodace Mansangassa 33,20' ; Ernesto Aloula 34,25'.

Marche des Femmes : Adjovie Nayanka 32,26' ; Takabizo 38,54' ; Conversia Mbika 38,55'.

Cross Dames : Kalicha Bayena 25,10' ; Victoire Otsatso 25,58' ; Naïfa Balendé 26,11'.

Cross hommes : François Mboungou 18,21' ; Daniel Ondongo 21,25'; Xavier Tsiba 21,28'

Pour cette deuxième édition, l'ambassade a bénéficié de l'accompagnement de la société de téléphonie mobile Airtel Congo. « Nous invitons toute la communauté de Brazzaville à venir nous accompagner durant tous les marathons que nous organisons chaque fin du mois. Le prochain marathon aura lieu la fin du mois de mai », a indiqué l'ambassadeur Norma Borges qui faisait aussi partie des athlètes.