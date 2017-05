Congo-Brazzaville: La Poste - Les opérateurs privés illégaux sommés de se mettre en règle dans un mois

Selon le ministre des Postes et télécommunications le même décret fixe aussi de manière explicite, les conditions administratives et techniques d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux en République du Congo.

Cet article souligne que tout opérateur de réseaux et services postaux qui exerce au Congo est assujetti au paiement des droits, taxes, redevances et contributions prévus par les textes en vigueur.

« Il m'est revenu que certaines sociétés opérant dans le secteur des postes ne se conforment pas aux lois et règlements en vigueur, ni ne respectent le cahier de charges à l'égard duquel ils se sont engagés en intégrant le domaine. Par conséquent, je vous enjoins à faire parvenir à mon cabinet, sous trentaine, la situation réelle et exhaustive de chacune de vos entités », a-t-il précisé.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.