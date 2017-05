2 mai 1942-2 mai 2017, cela fait donc 75 ans que les premiers prêtres de la Haute Volta (Burkinabè) ont été ordonnés. Ce jour de 1942, ils étaient trois burkinabè à avoir reçu l'ordination presbytérale. Il s'agit des abbés Paul Zoungrana, Zacharie Nikièma et Joseph Ouédraogo, tous de vénérés mémoires.

De trois prêtres en 1942, l'Eglise Catholique du Burkina et du Niger compte actuellement 1303 prêtres.

Et selon l'abbé Jonas Anselme Zoungrana, délégué général de la Fraternité sacerdotale et secrétaire général de la commission épiscopale en charge du clergé, ce jubilé est placé sous le triple signe de la joie, de la communion et de l'engagement.

« Joie d'accueillir ce don gratuit, cette grâce inestimable de Dieu. Communion entre prêtres et évêques, enfin communion entre prêtres et fidèles laïcs de Jésus Christ.

L'engagement c'est-à-dire que notre engagement est à renouveler chaque jour et chaque instant. Engagement à suivre Jésus Christ, le grand prêtre.

Engagement à vivre une fraternité encore plus vraie et réelle. Et engagement plus effectif dans le service désintéressé du peuple de Dieu », a fait savoir l'abbé Zoungrana au cours du propos introductif.

Durant ces 72 heures de commémoration, les prêtres de la conférence épiscopale auront une pensée envers leurs trois pionniers.

« Nous allons rendre grâce à Dieu et un vibrant hommage à nos trois pères et vaillant pionniers, socle de l'histoire du sacerdoce au Burkina Faso et au Niger » a-t-il ajouté.

Au titre des activités, il est prévu entre autres un colloque sur le thème central du jubilé qui se tiendra ce 4 et 5 mai 2017 au palais de la culture et de la jeunesse Jean Pierre Guingané, un concert des prêtres musiciens, une messe en la mémoire des prêtres et religieux décédés.

Le clou de ce jubilé interviendra ce samedi 6 mai 2017 à Yagma avec une messe d'action de grâce qui sera présidée par le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou.

Plus de cinq cent prêtres issus des 15 diocèses du Burkina et des 2 diocèses du Niger sont à Ouagadougou pour le présent jubilé.