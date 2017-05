Madagascar: Le parti TIM se déclare opposant

Le PDG de Guanomad rejoint les rangs des pépites de l'économie africaine. Et depuis la première… Plus »

« C'en est fini de notre collaboration avec le pouvoir, et il n'y en aura plus », a soutenu le résident de Faravohitra. Son président national a indiqué que le Tim compte se rapprocher des autres entités politiques d'opposition.

La cohabitation a commencé à s'effriter à cause du blocage sur la reprise des activités de la société Tiko. Un malaise qui s'est mué en hostilité entre l'État central et la mairie d'Antananarivo, depuis l'élection de Lalao Ravalomanana, ancienne première dame, à sa tête.

Cette alliance avait ouvert la porte du gouvernement et du bureau permanent de la Chambre basse aux membres du Tim et le retour au pays de Marc Ravalomanana.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.