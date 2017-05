Tunisie: Impérative dynamique de relance - Cette «classe» politique qui fait défaut !

Se défaisant des nobles impératifs nationaux majeurs, de la relance économique, du retour des investissements, des rêves d'emplois pour nos jeunes, de prospérité et de gloire, notre classe politique nous fait défaut.

Un climat de souk hebdomadaire, fait de surenchères et de vils marchandages, règne de nouveau dans le pays, au sortir d'une terrible semaine de frondes régionales resservant l'éternelle revendication forcément «légitime» de l'emploi et du développement qui font terriblement défaut.

Ces attentes sont celles formulées par la révolution, aux côtés de la démocratie pluraliste, de la liberté d'expression et de presse, de la souveraineté populaire et de la justice sociale..., sauf que l'effervescence sociale, les luttes idéologiques, le complot international des pro-jihadistes et le pressing des syndicats ont fait en sorte qu'aucun des gouvernements successifs n'a pu remettre le pays au travail.

D'où un arrêt de la croissance, un blocage de la production des grandes entreprises d'Etat et un climat d'agressivité, de violence et d'insécurité qui a découragé les investisseurs potentiels et poussé vers la sortie plusieurs entreprises performantes installées en Tunisie, en plus de la baisse des rendements, de l'effervescence chronique et des campagnes qui ont semé le doute et la zizanie sur le réseau national d'exploitation pétrolière et minière du pays qui soutenait la finance publique.

L'arrivée au pouvoir du gouvernement dit d'union nationale, suite aux efforts menés par les deux gouvernements Essid, va ainsi marquer un élargissement du consensus national sur la base d'un document scellé à Carthage sous l'égide du président de la République, et qui aura l'aval de neuf partis et des trois grandes organisations socioprofessionnelles.

Un élargissement qui augurait un recentrage de l'ensemble de la classe politique autour des impératifs nationaux majeurs, à travers la Conférence internationale pour l'investissement «Tunisia 2020», la remise du pays sur les rails à travers des réformes de structure, des ajustements au niveau du fonctionnement de l'administration et une modeste relance des investissements publics en faveur de l'emploi des jeunes, du «premier logement», du microcrédit et de l'accélération des grands projets régionaux qui tardent.

Mais la cacophonie politicienne n'a pas cédé le pas à la raison d'Etat et les étroits calculs partisans et personnels ont redoublé de rage, mettant en scène des déclarations tonitruantes, des départs tempétueux, de nouvelles alliances sans cesse renouvelées, des fronts de sauvetage à géométrie variable, puis de curieux retours, interprétables à merci, tantôt individuels, tantôt groupés, tantôt en va-et-vient...

Ce alors que l'Assemblée croule sous les orchestrations déstabilisantes et les appels à la révolte mal masqués par d'émouvantes envolées patriotiques. Cependant que le chômage creuse son sillon, que les régions s'enfoncent et que la pauvreté progresse tirant le désespoir.

Au sortir donc d'une semaine de frondes régionales revendiquant l'impossible, face à un gouvernement forcé d'inventer tous les palliatifs que ses maigres moyens permettent, voilà qu'un étrange diktat conduit au départ d'un ministre surcommuniquant qui tient à signifier la confrontation. Voilà que l'allié «sûr» nahdhaoui hausse le ton et que l'on veut déstabiliser le gouvernement.

Bref, rien ne présage un généreux tour de table au profit du pays, chacun attendant au tournant tous les autres et chacun, en une chamaillerie sans fin, où tous les coups sont permis. Surtout des coups bas ou tordus, mais point de coups d'éclat. Comme cette soudaine idée lumineuse de Mohsen Marzouk qui, brusquement, laisse choir comme un mouchoir tous les fronts salvateurs au profit d'un gouvernement sans partis formé de hautes personnalités qui redessineraient, en toute «neutralité», l'unité nationale.

Loin du brouhaha des groupes parlementaires et des institutions représentatives de la République démocratique.

Se défaisant des nobles impératifs nationaux majeurs, de la relance économique, du retour des investissements, des rêves d'emplois pour nos jeunes, de prospérité et de gloire, notre classe politique nous fait défaut. L'ambition est là, moins le savoir-faire. Car l'éthique se dérobe et la «classe» n'est pas au rendez-vous. Une «classe» politique qui fait terriblement défaut !