Cameroun: Filouteries foncières tous azimuts à Yaoundé - Carrefour, CFAO Retail et Toyota Tsusho épinglés !

Dans la folie des grands projets pour l'émergence du Cameroun en 2035, l'Etat ne recule plus devant rien. Des populations entières sont expulsées à Yaoundé. Pour faire droit à des comptoirs coloniaux. Et à quelques lampistes locaux. L'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait n'être qu'une expropriation pour cause d’intà rêts privà s.

Il ne fait plus bon être propriétaire terrien au Cameroun ces derniers temps. Peu importe qu'on se soit éreinté à trouver légalement un titre foncier en règle. Le gouvernement de Yaoundé, plongé dans une rage indescriptible du terrain ne recule plus devant aucune cocasserie. Tous les terrains disponibles sont à prendre. Une manœuvre d'autant plus délicate qu'on sait par ailleurs que l'Etat au Cameroun est le propriétaire de tous les 475 000 kilomètres carrés du Triangle national. Sauf lorsqu'on a eu la chance d'obtenir un titre foncier en règle. Même jusque-là, le titre foncier n'est qu'un document essentiellement révocable. Votre terrain peut vous être repris à tout moment par l'Etat, pour cause d'utilité publique. Et l'utilité publique au Cameroun est souvent synonyme de cause d’intà rêts privà s et maffieux.

Philippe Amougou « dans la sauce » !

Les propriétaires terriens de Yaoundé n'auront donc jamais le sommeil tranquille. Les riverains de l'axe-lourd Nsimalen en ont fait l'expérience. Le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Yaoundé, NtsimiEvouna, a décidé de faire passer une autoroute à la place. Les riverains ont beau s'insurger, rien n'y fera : la route passera. A bout de colères, ils ont interrompu les travaux la semaine dernière encore. Première et bonne raison avancée, les populations riveraines n'ont jamais été indemnisées ou alors, pas suffisamment. L'argent aurait fini dans des poches inconnues.

L'histoire de Philippe Amougou, un patriarche de la Capitale est plus cocasse. Il s'appelle AmougouAnaba, un nom qui rappelle de loin celui d'André FoudaAnaba. Lui, on a simplement décidé de lepasser à la moulinette. « Dans la sauce », comme dirait Paul Biya lui-même.

Un beau jour de Novembre 2012, des fonctionnaires de Yaoundé lui mettent sous le nez un acte administratif signé du Ministre des Domaines et des Affaires Foncières. Selon le texte, la zone qu'il occupe est expropriée pour cause d'utilité publique. Pourquoi ici ? L'explication est pour le moins saumâtre mais la couleuvre passera : le gouvernement, c'est-à-dire l'Etat, veut lancer le vaste projet de construction de mille logements sociaux dans la zone. Il faut être tombé sur la tête pour s'opposer à une initiative aussi louable.

Seulement, trois ans après, les logements sociaux annoncés ne sortent toujours pas de terre. Même les premières pierres n'ont pas été posées. On s'aperçoit juste que le terrain est occupé par des engins et des baraquements de RAZEL qui s'est fait « louer » le terrain. Ce n'est donc plus l'objet de la cause d'utilité publique.

De plus, l'utilité publique annoncée est déjà largement caduque. Aussi, bienau fait de ses droits de citoyen, le brave Philippe AmougouAnaba commence des procédures et obtient une décision de justice qui fait expulser la société de travaux publics.

Mais alors qu'il entreprend des pourparlers avec des investisseurs sérieux pour la construction d'un grand hôtel cinq étoiles sur le terrain et que les papiers vont être signés par-devant Notaire, on lui brandit une autre décision d'expulsion pour cause d'utilité publique. En l'espace de trois ans, le même terrain aura fait l'objet de deux expulsions pour cause d'utilité publique.

Le terrain en question est idéalement situé dans la Capitale politique. C'est sûrement la raison pour laquelle il suscite autant de convoitises. Il est situé en face du flamboyant Palais des Sports construitpar des ingénieurs chinois, à quelques encablures du Carrefour Warda, en contrebas du Collège de la Retraite, à un jet de pierre de l'échangeur qui mène, via la nouvelle route Bastos, au Palais de l'Unité en passant par Tsinga.

Que dit le nouvel arrêté du gouvernement ? Celui-là dit simplement que le terrain devra être incorporé au domaine privé de l'Etat. En traduisant, l'Etat avait voulu exproprier le terrain, non pas pour cause d'intérêt public, mais pour l'incorporer dans son domaine privé.

Une cause d'utilité publique alambiquée

Au hasard d'une lecture dans le magazine Investir au Cameroun, le vieux Philippe s'aperçoit, surpris, que la nouvelle cause d'utilité publique qu'on vient de lui servir concerne plutôt la chaîne de supermarchés français Carrefour, filiale de CFAO Retail (comptoir colonial), lui-même détenu par la firme japonaise Toyota Tsusho. A en croire l'information, Carrefour va construire au Cameroun sont premier hypermarché, pour coller à la mode de beaucoup de pays en Afrique. Le projet annoncé porte sur 3,5 hectares et le supermarché sera opérationnel en 2019. La multinationale aurait mis 30 milliards de francs CFA sur la table et dans le montage financier, 20 % va être laissé à l'Etat du Cameroun. A l'Etat ou à certains individus ? Certainement pas à l'Etat du Cameroun, à moins que les bases des sciences économiques soient étrangères aux différents acteurs d'Etoudi.

L'émergence du Cameroun promise en 2035 commence à prendre du plomb dans l'aile. En effet, ce n'est pas avec des hypermarchés qu'on gagne son émergence économique. Les malins de Carrefour vont pouvoir tirer parti de la baisse des barrières douanières acquise avec la signature des accords de partenariats économiques avec l'Union européenne. Ils vont pouvoir écouler au Cameroun tous les invendus de leurs marchés français déjà réputés saturés.L'émergence passe par une incitation à la production locale destinée à l'exportation et non pas à l'importation des produits étrangers qu'il faudra payer avec nos maigres devises destinées à participer à l'équilibre de notre balance des paiements.

Par ailleurs, au Cameroun, en plus des produits « made in Cameroon », les citoyens ont plus besoin de logements sociaux qu'on leur promet, mais qui ne sortent jamais de terre.

Questions compliquées

Questions donc. Pourquoi, dans un PPP (partenariat privé-public) qu'on aurait pu saluer et applaudir des deux mains, l'Etat, à l'instar d'un Etat voyou, a-t-il choisi de spolier de paisibles citoyens de leurs terres alors que la multinationale avait largement de quoi acheter sans histoires ? Les fonctionnaires de Yaoundé ont choisi la solution la plus vexatoire d'installer le partenaire français à cet endroit.

On aurait parié que CFAO Retail, entreprise coloniale avait changé. Hélas,il semblerait que ce ne soit pas le cas. Au fait, pourquoi donc changer une formule qui a toujours gagné au détriment des pauvres africains dont les preneurs de décision ne pense qu'à eux seuls ?

A Ekoudou, le nom qu'on donne à ce quartier, le mètre carré revient au bas mot au prix de 150 mille francstout en face du Palais des Sports.Pour s'être vu proposer 12 millions de francs pour ses neuf mille mètres carrés, soit environ 12 mille francs par mètre carré, le vieux Philippe devrait se sentir heureux. Sur les 3,5 hectares prévus abriter le projet, 100 familles au moins devront se contenter d'être payées au lance-pierres en guise de dédommagement.

Mais le vieux PhilippeAmougouAnabaneveut plus rien entendre. Il a simplement décidé de trainer l'Etat en justice, par devant la chambre administrative. Les riverains de la route de Nsimalen lui ont appris la leçon. Les procédures en cour administrative peuvent durer toute une vie, il est décidé à y finir la sienne et laisser l'affaire à ses héritiers. C'est Paul Biya qui en perdrait le sommeil, bien qu'il ait depuis un moment créé une autre cellule juridique à la Présidence de la République.Cette cellule est chargée des affaires foncières, elle est pilotéepar Ferdinand NgohNgoh,Secrétaire Général de la Présidence de la République du Cameroun et actionnée par Madame Jacqueline Koung A Bessiké, Ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires Foncières. On va voir ce qu'on va voir. Carrefour, CFAO Retail et le groupe Toyota Tsusho devraient bien se tenir et demander à l'Etat du Cameroun de leur donner un terrain réellement situé dans son domaine privé ou leur demander d'acheter le terrain au prix du marché pour leur investissement d'utilité privée au lieu de chercher à spolier les pauvres camerounais.