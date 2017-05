Cameroun: Commerce de détail - Grogne contre les commerçants chinois à Douala

« A l'ambassade, on nous dit d'aller acheter nos marchandises auprès des ressortissants chinois ; qu'il ne sert à rien de voyager pour la Chine », témoigne un marchand sous couvert anonyme. Les plaintes des commerçants détaillant concernent aussi l'établissement des factures après achat. Selon les plaignants, le problème c'est que les Chinois y mentionnent rarement le nom (ou dénomination sociale) et l'adresse de l'entreprise qui facture, sa forme juridique, etc. A cela s'ajoute le fait que les jeunes camerounais qui travaillent dans leurs boutiques touchent des salaires de misère (30 000 FCFA/mois), pour un travail pénible au quotidien.

Parmi les solutions envisagées, il y a un rappel à la loi de 1980 sur l'activité commerciale, qui dispose que : « Le commerce ambulant autre que la présentation d'un spectacle et d'une attraction est interdit aux étrangers. » Pourtant, rappellent les commerçants en colère, les Chinois pratiquent aussi le commerce ambulant au vu et au su de tous.

Cette situation, dans la pratique, se matérialise par le refus systématique des commerçants grossistes chinois de vendre à leurs homologues camerounais les marchandises qu'ils importent de leur pays. « Et quand bien même, témoigne un commerçant, un importateur chinois accepte de vendre son produit à un Camerounais, il se rassure qu'il n'est pas de bonne qualité ». Conséquence, manque de recettes, incapacité de rembourser à temps les crédits, perte de capital à cause de la mauvaise qualité des produits achetés aux Chinois...

Les commerçants camerounais se plaignent de leurs homologues d'Asie qui, selon eux, envahissent et investissent leurs territoires et comptoirs.

