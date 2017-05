Madagascar: Mampikony - La gendarmerie abat un déséquilibré mental

Le PDG de Guanomad rejoint les rangs des pépites de l'économie africaine. Et depuis la première… Plus »

« Le plus important est d'abord d'apaiser la tension pour prévenir tout acte de vindicte populaire. Les deux gendarmes incriminés dans cette histoire ont été transférés et auditionnés. Les enquêtes seront centralisées à Antsohihy et non à Mampikony pour briser les relations gênantes. En tout cas, la gendarmerie ne peut que présenter ses condoléances à la famille endeuillée », indique le commandant de groupement.

À côté, la gendarmerie a une toute autre version des faits. Les informations communiquées révèlent que le défunt aurait semé le trouble dans un bistrot, dès la matinée et que les personnes sur place ont dû saisir les gendarmes sur place pour l'y faire sortir. Après ce premier incident, les deux gendarmes de service auraient reçu une autre plainte sur le même individu et ont dû intervenir une seconde fois. Malgré cela, le quidam aurait continué à semer la pagaille.

