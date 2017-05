Burkina Faso: Accès au logement - Abdoul Service en prospection à Bruxelles

Une équipe de la société immobilière privée burkinabè, Abdoul Service international a séjourné le jeudi 04 mai 2017 à Bruxelles pour préparer une rencontre avec les Burkinabè installés en Belgique afin de leur proposer des offres en matière immobilière.

Cette mission de prospection de quatre membres conduite par le responsable à la communication de Abdoul Service international Jacob Barry a rencontré Mme Jacqueline Marie Zaba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès des Royaumes de Belgique, des Pays-Bas, du Grand-Duché du Luxembourg, du Royaume Uni d'Irlande et l'Irlande du Nord par ailleurs représentante du Burkina Faso auprès de l'Union européenne.

Selon ces missionnaires, l'objectif principal est de rencontrer les Burkinabè vivant en Belgique afin de leur proposer les différents services de cette entreprise spécialisée dans l'immobilier qui dispose de sites à Ouagadougou et dans sa banlieue notamment à Ouaga 2000, à Saba (deux sites), à Zagtouli, à Boassa (sortie ouest de Ouagadougou) et à Silmiougou. Abdoul Service dispose aussi d'un site à Bobo Dioulasso et est déjà présent à l'international notamment à Abidjan (Côte d'Ivoire), Bamako (Mali) et Libreville au Gabon. «Des compatriotes vivant à l'extérieur se sont souvent fait gruger par des amis ou des parents à qui ils ont envoyés de l'argent pour acheter un terrain à bâtir ou pour construire une maison. Nous sommes venus ici pour leur proposer la meilleure alternative qui est que Abdoul Service international peut leur construire des logements selon leur rêve ou leur offrir un terrain à coup sûr», a indiqué M. Barry. «Pour le logement, le Burkinabè expatrié peut faire suivre les travaux de construction de son logement de façon permanente par un ami ou un parent depuis les fouilles jusqu'à la finition de sa maison», a-t-il assuré.Il a sollicité le soutien de la chef de la juridiction pour la mobilisation des compatriotes résidant en Belgique ainsi que sa présence le jour de la rencontre fixé au dimanche 14 mai.

Outre l'ambassadeur Zaba, les émissaires de Abdoul Service international ont rencontré des responsables des associations de Burkinabè vivant en Belgique afin de faire les derniers réglages de cette rencontre qui sera la dernière étape d'une tournée qui les conduit à Paris et à Milan. M. Barry a indiqué que son entreprise prévoit l'ouverture de représentations en Europe notamment en Belgique, en France et en Italie afin de mieux accompagner ses futurs clients.Mme Zaba a assuré aux émissaires de Abdoul Service international que l'ambassade du Burkina Faso à Bruxelles se tiendra toujours aux côtés des acteurs du secteur privé qui souhaitent développer leurs activités dans sa juridiction. «C'est une bonne chose de venir à la rencontre des Burkinabè pour les aider à avoir un logement. C'est une action à louer. L'ambassade est prête à accompagner de telles initiatives pourvu que nous soyons saisis à temps», a indiqué Mme Zaba. «Seulement, nous vous demandons de proposer à nos concitoyens des logements de qualité afin qu'ils ne soient pas une fois de retour au pays déçus du résultat de leurs efforts financiers ou de leurs investissements», a prévenu Mme Zaba.Abdoul Service, a indiqué M. Barry est une jeune société immobilière créée seulement en 2012 et qui est devenue en quelques années l'une des plus grosses entreprises de l'immobilier au Burkina Faso. Le secteur du bâtiment connaît un boom ces dernières années au Burkina Faso encouragé par les pouvoirs publics qui souhaitent faciliter l'acquisition de logements décents aux citoyens. Le gouvernement vient de lancer une campagne de souscription pour 40.000 logements. Les Burkinabè de l'extérieur sont aussi concernés par ce programme public pour lequel le deadline expire ce vendredi 5 mai.