Cameroun: Logements sociaux de Bafoussam - Le Minduh désapprouve les travaux de l'entreprise chinoise

Au terme de sa visite des lieux, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain convient de la nécessité d'accélérer les procédures en vue de leur réalisation effective. Avant, il faudra évaluer les riverains et procéder aux indemnisations.

Conditions requises pour la réception de la cinquantaine d'appartements qu'elle doit livrer au plus tard en décembre 2017. A la tête d'une commission interministérielle qui a séjourné à Bafoussam le 29 avril 2017, Jean-Claude Mbwentchou qui était accompagné de la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koung A Bessike, de la secrétaire d'Etat en charge de l'habitat, Marie-Rose dibong et du Directeur général de la Mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux (Maetur), Louis-Roger Manga, a néanmoins marqué son satisfecit sur l'état d'avancement des travaux sur le site de Kouekong.

Le langage policé du ministre de l'Habitat et du développement urbain (Minduh) traduit néanmoins sa désapprobation quant à la qualité des ouvrages témoins livrés par l'entreprise de Bâtiment et de travaux publics chinoise. Sans ambages, Jean-Claude Mbwentchou indique que l'Entreprise générale Csyic devra procéder à l'amélioration de ses finitions.

