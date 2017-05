Congo-Kinshasa: Corneille Nangaa évoque l'hypothèse d'organiser les élections «sans les Kasaï»

En cas de persistance de la crise au Kasaï et au Kasaï-Central, la commission électorale nationale indépendante (CENI) évoque « deux options » pour enrôler dans ces deux provinces où l'opération d'identification des électeurs a été reportée.

«La première option sera : on a clôturé partout [l'enrôlement], on ne sait pas enrôler aux Kasaï et on va aux élections sans les Kasaï. Ou alors, nous poussons les choses pour qu'on stabilise ce coin et que nous enrôlions. On aura un fichier national. Mais, cela va nécessiter un peu plus de temps», a déclaré jeudi 4 mai à Kinshasa, le président de la CENI, Corneille Nangaa.

M. Nangaa qui souhaite que la paix revienne dans cette partie du pays estime que l'idéal est d'organiser les élections « pour tout le monde ».

« C'est pour sauvegarder le caractère national [des élections] », explique-t-il.

A cause des violences qui secouent depuis plusieurs mois les régions du Kasaï au centre de la RDC, la CENI a décidé de reporter l'opération d'enrôlement des électeurs. Une nouvelle phase de l'opération d'enregistrement des électeurs a été récemment annoncée par la commission électorale.

Le Kasaï et le Kasaï-Central qui devait également été concernés par l'opération ne le seront pas. La CENI n'a pas encore annoncé que les électeurs de ces deux provinces seront enrôlés. Selon l'accord politique signé le 31 décembre 2016 par l'opposition et la majorité, les opérations doivent se tenir avant la fin de cette année.

Le deuxième et dernier mandat constitutionnel de l'actuel président Kabila a expiré depuis décembre dernier.