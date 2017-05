Congo-Kinshasa: L'ONU appelle à des efforts pour « un plus grand degré d'inclusivité » à l'accord de la Saint Sylvestre

Les membres du Conseil ont appelé tous les acteurs politiques concernés, qu'ils soient en RDC ou à l'étranger, à renoncer à toute action susceptible d'exacerber les tensions. Ils ont en outre appelé tous les partis politiques, leurs partisans et d'autres acteurs politiques à rester calme et à s'abstenir de toute violence.

Concernant la nomination de Bruno Tshibala à la primature, le conseil de sécurité dit « prendre note » de cette décision du président Joseph Kabila et des réponses que la CENCO et le Rassemblement ont réservées à ce choix du chef de l'Etat congolais.

Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU demandent aux parties prenantes de l'accord du 31 décembre 2016 à redoubler d'efforts pour parvenir à « un plus grand degré d'inclusivité » afin de résoudre les problèmes très graves qui se posent en RDC. Dans une déclaration rendue publique jeudi 4 mai, les membres du Conseil ont à l'unanimité réitéré leur appel à une mise en œuvre rapide de l'accord, de bonne foi et dans toutes ses composantes, afin d'organiser des élections pacifiques, crédibles, inclusives et opportunes, au plus tard en décembre 2017.

