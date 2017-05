Cameroun: Les magistrats de la cour d'appel du littoral à l'école de la lutte contre la cybercriminalité

Dans sa mission de sécurisation du cyberespace Camerounais, L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC) organise à Douala un séminaire de sensibilisation sur la cybercriminalité à Douala. Il s'agit d'édifier les magistrats sur les diverses manifestations singulières et non classiques des infractions cybernétiques

Un fléau des temps modernes

La révolution numérique est en marche au Cameroun. Avec ses effets induits. Libong Li Likeng, ministres des postes et télécommunications l'a d'ailleurs confessé lors d'une sortie médiatique « L'économie numérique participe à hauteur de 5% du PIB au Cameroun » Le développement des Technologies de l'information et la Communication a aussi ses travers dont le plus visible est incontestablement la cybercriminalité. Une menace permanente et dévastatrice. Longtemps restée l'apanage des individus isolés, elle est devenue l'œuvre des organisations délinquantes bien organisées Aucun domaine de la vie économique n'est épargné par ce fléau des temps modernes. Les arnaques, le piratage, le chantage, tout y passe. L'ANTIC a pris la mesure de la gravité de cette situation. A travers le séminaire de « sensibilisation des magistrats de la cour d'appel du littoral sur la cybercriminalité » elle va à la recherche des indices numériques dans la traque des cybers délinquants pour contribuer à leur répression.

Une multitude d'infractions cybercriminelles

Au Cameroun et de plus en plus, on observe la recrudescence des infractions cybercriminelles dans le cyberespace. Elles revêtent plusieurs formes. Le scamming qui se manifeste par des arnaques réalisées au moyen d'internet. Le phishing qui est une technique d'attaque consistant à usurper une adresse mail ou un site web dans l'optique d'arnaquer un individu. Le wedefacement qui consiste à changer de manière frauduleuse l'apparence d'un site web. On peut noter les attaques des sites de l'assemblée nationale et la Cameroon Radio Télévision (CRTV). Le Skimming ou le piratage des cartes magnétiques à l'aide des dispositifs spéciaux insérés par les cybercriminels dans des guichets automatiques des billets de banque. Plusieurs banques locales au Cameroun ont été victimes des pertes considérables estimées à plus de 3 milliards cfa. Le détournement du trafic téléphonique via le simbox qui permet à partir des terminaux situés hors de nos frontières de passer des appels aux tarifs locaux.

Pas de sursis pour les cybercriminels.

Des faits et bien d'autres qui montrent l'intérêt et l'enjeu du renforcement de la sécurité du cyberespace du Cameroun. Pour y parvenir, il faut se doter d'outils techniques et juridiques appropriés. Aussi le séminaire vient ici fort opportunément, car comme l'a déclaré Abel Minko, président de la cour d'appel du littoral à l'ouverture des travaux « il faut avoir une connaissance du monde cybernétique » pour une justice de qualité et appropriée dans un monde en perpétuelle mutation. Bien plus, il ne serait pas superflus de noter que dans le cadre de la sécurisation du cyberespace Camerounais, la loi n 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité et à la cybersécurité et non le code pénal reste compétent pour la répression. Dans ce cas et comme l'a martelé le président de la cour d'appel, il n y aura pas de sursis pour les cybercriminels. Avis donc.