Cameroun: La ligne de défense qui tue - Quand Yves-Michel Fotso jouait à être devenu fou !

Pour se soustraire à la justice, le fils milliardaire n'était pas à court de quelques belles astuces. Jusqu'à prétexter à un moment qu'il avait perdu la raison et n'était donc plus en état de pouvoir être jugé.

Tous les avocats qui s'étaient constitués pour la défense de Michel Fotso ont tous fini par jeter l'éponge. Les uns après les autres. Mais le très sémillant Jackson NgniéKamga, l'actuel bâtonnier de l'Ordre des avocats et non moins beau-frère, en a eu sa claque. Ils ont fini par un gros procès, l'avocat contre son ex-client, au sujet de quelques pour lesquels les deux n'arrivaient pas à s'entendre.

Les magistrats de Douala qui ont eu à connaître de l'affaire vont décider que l'avocat aura droit à 3,6 milliards. Fort de cette décision du tribunal de Douala, l'avocat va faire exécuter une saisie conservatoire de la somme de cinq milliards en France auprès d'un huissier qui travaillait pour le compte de Michel Fotso et qui venait de se faire payer une partie de l'argent versé par l'Etat de Guinée équatoriale.Tous les avocats de la 25ème heure qui écument les plateaux de télé, à l'instar de la tendre Me Alice Kom, ou ceux qui enfourchent des plumes de romanciers-historiens comme Boris Bertolt, auraient vite fait aussi de jeter l'éponge, tellement le client s'est révélé indéfendable.

Mille petites astuces de mauvais goût

Déjà, pour se mettre à l'abri des poursuites, il a tenté de corrompre le liquidateur de la Cameroun Airlines. Bekolo&Partners avait évalué le préjudice à quelque 75 milliards. Mais au détour d'un rapprochement, le même liquidateur qui avait pointé les montants va signer un protocole d'accord avec Fotso et le montant n'est miraculeusement plus que de 4,5 milliards. L'argent est remis au liquidateur et, contre toute attente, il va se faire taper sur les doigts. Heureusement, plus futé que Michel Fotso, Bekolo n'a pas empoché l'argent. Il l'a simplement viré dans le compte de la liquidation. Yves-Michel Fotso qui croyait l'affaire classée avec un tel protocole va se mordre les doigts.

Ses avocats crient alors au harcèlement judiciaire. Un harcèlement qui fera dire à certains de ses avocats qu'il était devenu fou et qu'il n'avait plus la pleine possession de ses capacités intellectuelles. Pour marquer le coup de la folie, Yves-Michel Fotso se fait même signer un certificat médical attestant sa débilité mentale par un médecin militaire à Yaoundé. Conséquence, il commence à ne plus se rendre aux procès. Il laisse pousser une longue barbe et fait ostensiblement la grève de la douche.

Mais son stratagème ne durera pas longtemps. Interné dans un hôpital à Yaoundé, alors qu'il ne se doutait pas qu'il était surveillé de près, il tenait et présidait lui-même les conseils dââ'¬â"¢administration de ses entreprises personnelles. Là, pendant ces réunions de conseils dââ'¬â"¢administration, l'homme recouvrait subitement ses états et savait à nouveau compter et additionner millions et milliards.

Il cessait d'être fou. Mais alors qu'il pouvait présider des conseils dââ'¬â"¢administration, il refusait de se rendre au TCS pour assurer sa défense et permettre aux juges de le comprendre aussi bien que ShandaTomne. A bout d'exaspération, le tribunal finit par se faire une conviction : en voilà un qui se joue de la justice de son pays. La décision sera sans appel : à vie !

ON a dit sans appel ? Les avocats français qui encourageaient leur client à simuler la folie ont vite fait d'interjeter appel. Ils n'ont plus récusé les tribunaux camerounais.