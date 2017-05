Maroc: Le 14ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, un événement heureux célébré dans la gaieté et l'allégresse

Rabat — La Famille Royale et le peuple marocain tout entier, célèbrent, lundi, le quatorzième anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, un événement joyeux fêté, comme à l'accoutumée, dans une ambiance de gaieté et d'allégresse, reflétant ainsi la dimension réelle de l'attachement indéfectible et irréversible du peuple marocain au Glorieux Trône alaouite, garant de l'unité et de la stabilité du Royaume.

Cet anniversaire vient rappeler le souvenir des instants joyeux du jeudi 8 mai 2003, lorsque le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonça la naissance bénie, au Palais Royal à Rabat, d'un garçon que SM le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom de Moulay El Hassan, en hommage à la mémoire de son auguste grand-père, feu SM Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde.

Les manifestations de joie et de réjouissance ont jailli à la naissance de Moulay El Hassan, saluée par une salve de 101 coups de canon tandis que des milliers de citoyens ont afflué, en toute spontanéité, vers l'esplanade de la place du Méchouar pour exprimer leur joie et partager le bonheur de l'illustre famille Royale à laquelle ils vouent une profonde affection et un attachement indéfectible.

Aux réjouissances traditionnellement organisées dans les villes et les campagnes du Royaume en pareille occasion bénie, s'est associée la communauté marocaine établie à l'étranger, dans un même élan autour du symbole que représente la continuité dynastique, ferment de l'unité nationale en ce qu'elle soude toutes les composantes du peuple où qu'elles se trouvent.

Un symbole d'union pérenne qui s'est traduite, lors du baptême princier, au terme de la première semaine après la naissance, avec la grandiose cérémonie de Laâkika, le 15 mai 2003, marquée par la procession haute en couleurs des délégations des régions du Royaume venues présenter leurs vœux et leurs félicitations à la Famille Royale.

La célébration du 14ème anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan renouvelle ainsi l'attachement des Marocains au glorieux Trône alaouite à travers le serment d'allégeance les unissant au Souverain, Amir Al Mouminine, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens.

Cet événement joyeux est aussi l'occasion de se remémorer les moments forts ayant marqué les principales activités de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui a présidé, le 30 avril 2017 à Rabat, la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI du concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale, organisé, pendant trois jours, à la carrière Hassan II au Méchouar, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le 19 février 2017, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR le Prince Moulay Rachid ont assisté, à Marrakech, aux obsèques de Feu M'hamed Boucetta, ancien Secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI) et ancien ministre.

Le 5 janvier 2017, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a procédé, à Marrakech, à l'inauguration du "Musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau au Maroc", une structure muséographique érigée sur 20.000 m2 et réalisée avec un coût global de l'ordre de 163 millions de dirhams par le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Le 10 octobre 2016, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé la cérémonie d'ouverture de la 9ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, sous le thème "Les arts équestres traditionnels".

Le 25 juin 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid, de LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasna, de SA le Prince Moulay Ismail, a présidé, à l'Ecole Royale au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire 2015-2016.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence de Leurs Altesses les Princes et Princesses, a débuté par la récitation de versets du Saint Coran par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite prononcé une allocution devant le Souverain, dans laquelle il a exprimé, en son nom et en celui de sa sœur, SAR la Princesse Lalla Khadija et de l'ensemble de leurs camarades de classe, son grand honneur et son immense joie pour la bienveillance et la haute sollicitude dont SM le Roi a bien voulu entourer cette cérémonie.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et SAR la Princesse Lalla Khadija et leurs camarades de classe ont, ensuite, présenté des prestations artistiques en langues arabe, française, espagnole et anglaise, sur la thématique de la préservation de la planète Terre.

SM le Roi a remis, par la suite, le premier Prix "Prix de l'excellence" à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Le 29 mai 2016, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside, à Rabat, la cérémonie de remise du Trophée Hassan II des arts équestres traditionnels "Tbourida", dont la 17ème édition a été organisée du 23 au 29 mai sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le 22 mai 2016, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, la cérémonie de remise du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI du concours de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Ainsi, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a remis le trophée du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI au capitaine Abdelfatah Outenrhrine.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi remis les autres prix (Coupes) aux cavaliers finalistes classés de cette compétition, à savoir le lieutenant-colonel Zakaria Boubouh montant Cheetah 6 (2è place), Johan Legoff montant Cher V (3è place), Farid Amanzar, montant Arosina (4è), alors que la 5è place est revenue aussi à Farid Amanzar qui montait un autre cheval, Pegase de Caverie.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a ensuite remis le trophée portant son nom au cavalier Mohamed Al Ahrach, vainqueur du Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de saut d'obstacles.

La portée et la signification de ce glorieux anniversaire de l'Héritier du glorieux trône alaouite revêtent une grande symbolique renvoyant au ressourcement de la monarchie dans les fondements spirituels de la Oumma inspirés des traditions du Prophète et des Califes bien guidés, qui, dans leurs comportements quotidiens, ont toujours veillé à être magnanimes et à étendre leur mansuétude aux nécessiteux et aux plus faibles.