Ile Maurice: Affaire Boskalis - Le témoin néerlandais Antonious Theodorous de Goede déposera le 23 juin

La magistrate Wendy Rangan a tranché. Le témoin néerlandais Antonious Theodorous de Goede, dans l'affaire Boskalis, sera entendu le 23 juin par vidéo conférence. Cette date a été confirmée par le Deputy DPP, Me Rashid Ahmine, ce vendredi 5 mai en cour intermédiaire.

La défense, représentée par Mes Said Toorbuth (avocat de Siddick Chady) et Siddhartha Hawaldar (représentant de Prakash Maunthrooa), a pourtant présenté une motion pour que la date soit différée, soulignant que l'un des avocats de Prakash Maunthrooa ne sera pas au pays à cette période. Ils ont aussi avancé qu'un seul jour ne suffira pas pour contre-interroger le témoin néerlandais. «There will be a major disruption and Me Aullybocus has been solicited for technical issues such as chain of custody», a fait ressortir Siddhartha Hawoldar.

La magistrate Wendy Rangan a soutenu que Prakash Maunthrooa et Siddick possèdent un panel d'avocats compétents en les personnes du Senior Counsel Antoine Domaingue et Siddhartha Hawoldar.

L'avocat du bureau du DPP a alors expliqué que «Rotterdam court had stopped to collaborate with state of Mauritius and we have at last secured a date. Rotterdam court has to free this room and if another date is found this will take months.» Et a accusé la défense d'adopter des «delaying tactics».

La magistrate Wendy Rangan a rendu son «ruling» en faveur de Me Rashid Ahmine.

Me Said Toorbuth a, également, présenté une motion demandant que la charge provisoire qui pèse sur son client soit rayée. Il soutient que la police «has no power under the law to swear to an information under POCA.»

Les débats sur cette motion auront lieu le 23 mai.