Sénégal: «Nba Academy Africa» - Diambars «hôte» de la première académie en Afrique

Fruit de l'association entre le championnat nord américaine de basket (Nba) et Seed Project, la Nba Academy Africa, la première académie de basket de la Nba en Afrique, est entrée dans une phase active avec le partenariat qui a été signé entre les promoteurs du projet et l'académie de Diambars. Le centre de Saly va accueillir à partir de la prochaine rentrée scolaire, à travers des installations de basket, les douze jeunes africains qui sont sélectionnés dans divers pays africains.

La première académie de la NBA en Afrique va prendre ses quartiers au cœur du Centre de Diambars. C'est le fruit du partenariat qui a été noué hier, jeudi 4 mai, à l'hôtel Terou Bi entre l'académie de Saly et les promoteurs de ce projet lancé depuis décembre dernier par la National Basket Association (Nba) et Seed Project.

Amadou Gallo Fall vice-président de la NBA chargé du développement en Afrique, Brooks Meek vice-président NBA chargé des opérations internationales, Mouhamed Niang, directeur exécutif de Seed Project et Saër Seck, président de Diambars, ont donné forme à cette académie qui accueille, à partir de la rentrée scolaire, les 12 meilleurs jeunes basketteurs sélectionnés à travers une vingtaine de pays africains. A travers deux terrains qui seront aménagés sur les lieux, l'Académie s'insère dans le programme global de développement de la Nba et de formation des basketteurs d'élite à travers le monde.

LA PREMIERE PROMOTION ATTENDUE A LA PROCHAINE RENTREE

Les meilleurs talents africains âgés entre 14 et 18 ans, détectés dans les différents pays africains, vont bénéficier d'une bourse et vont suivre des programmes d'entrainement en plus de leur programme académique prise en charge par des établissements de la place.

Dans le cursus, un réseau d'entraineurs et d'anciens basketteurs de la Nba et d'experts du basket sont mis à contribution et se chargeront d'apporter leur expertise et d'émerger une nouvelle élite à l'image du Nigérian Hakeem Olajuwon, un des meilleur basketteurs de tout les temps mais aussi le Congolais Mutumbo qui sont jusqu'ici les modèles les plus achevés de l'intégration des Africains en Nba.

Selon Amadou Gallo Fall, le choix de Saly pour abriter les installations est d'abord une manière de partager les valeurs du centre Diambars qui utilise les sports comme instrument de développement. «Nous avons fait un investissement considérable. Nous avons créé un environnement qui n'aura rien à envier à l'Inseps en France. Nous nous sommes engagés avec un staff technique avec Roland Houston comme directeur technique, un staff composé de l'ancienne Lionne du basket Astou Ndiaye, mais aussi un staff médical, un kiné et un préparateur physique. Le travail va commencer avec les 12 jeunes garçons mais nous allons le renforcer», promet le vice président de la Nba.

Saer Seck qui s'est dit «heureux» d'accueillir dans ces locaux le projet voit en cette structure le signe d'une ouverture. «Quand on parle de Nba, on parle de professionnalisme, de rigueur. Cela ne tardera pas à avoir un impact», souligne t-il.

Les 12 jeunes académiciens qui intègrent le centre seront appelés au sortir de leur formation à rejoindre l'Australie où la Nba a mis en place un centre d'excellence des meilleurs basketteurs. Selon Brook Meek, vice-président de la Nba, l'installation de l'Académie c'est en tout cas une opportunité historique puisqu'il participe au «raffermissement de l'expertise sur le continent».