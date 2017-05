La liste unique ou unitaire de l'opposition, dans ses segments les plus représentatifs, serait-elle en passe de voir le jour, à moins de trois mois des élections législatives ? En tout cas, force est de reconnaître que le camp opposé à Macky Sall, décidé à imposer la cohabitation au sein de l'Assemblée nationale, vient d'en poser un jalon décisif hier, jeudi 04 mai 2017. Pour cause, en direction des joutes devant consacrer le renouvellement de la douzième législature, l'opposition a porté sur les fonts baptismaux la coalition « Mankoo Taxawu Senegaal».

Une coalition regroupant les principaux partis anti-Macky Sall avec le Pds de Me Wade, Rewmi d'Idrissa Seck, le Grand Parti de Malick Gakou, Bokk Gis Gis de Pape Diop, Aj/Pads de Mamadou Diop Decroix, le Fsd/Bj de C B Dièye, Initiative 2017 de Khalifa Sall, Bës Du Ñakk de Mansour Sy Djamil, Ldr /Yeesal) de Modou Diagne Fada et autre Tekki du député Mamadou Lamine Diallo.

La bataille des Législatives est partie pour ne pas être de tout repos pour Bennoo Bokk Yaakaar et son chef de file Macky Sall. Alors qu'elle est déjà sous la pression d'investitures de tous les dangers, du fait de la boulimie de l'Apr et des requêtes sourdes de certains partis alliés à un plus grand quota de députés, la coalition présidentielle risque de se confronter à une liste unitaire de l'opposition.

Et pour cause, cette éventualité que beaucoup d'observateurs taxaient de « chimérique» en raison des divergences et du choc des ambitions entre leaders de l'opposition significative, est de plus en plus en train de prendre forme.

Après d'âpres négociations et conciliabules, cette opposition significative a en effet porté sur les fonts baptismaux la coalition dénommée Mankoo Taxawu Senegaal, exclusivement destinée à imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale.

La nouvelle coalition sortie des flancs de Mankoo Wattu Senegaal regroupe les grands partis de l'opposition et leurs principaux leaders, fervents adversaires de Macky Sall et au poids électoral plus ou moins lourd dans leurs localités respectives, pour ne pas dire d'implantation nationale.

On recense de fait dans cette nouvelle coalition en route vers juillet 2017 et la liste unitaire de l'opposition, le Pds de Me Abdoulaye Wade, Rewmi d'Idrissa Seck, le Grand Parti de Malick Gakou, le Front pour le socialisme et la démocratie-Benno Jubël (Fsd-Bj) de Cheikh Bamba Dièye, Aj/Pads de Mamadou Diop Decroix, Tekki de Mamadou Lamine Diallo, ainsi Les Démocrates Réformateurs (Ldr /Yeesal) de Modou Diagne Fada.

Qui plus est, ces forces politiques déjà en œuvre dans Mankoo Wattu Senegaal font la jonction avec le maître incontesté de Dakar depuis les Locales de 2009, en l'occurrence Khalifa Sall dont les partisans (Taxawu Dakar avec Barthélémy Dias, Moussa Sy et cie, Ad/Pencoo de Moussa Tine... ) viennent de se coaliser à travers Initiative 2017.

Reconnaissant la « nécessité d'un dépassement historique pour présenter une liste unique de l'opposition, obtenir une majorité parlementaire et mettre en œuvre un véritable programme de transformations politiques, économiques et sociales », ces diverses composantes de l'opposition ont engagé l'un des derniers jalons dans la contestation de l'emprise que le camp de Macky Sall exerce sur la représentation parlementaire.

Question à mille balles : le chef de file de l'Apr et de la mouvance présidentielle saura-t-il surpasser aux élections législatives cette dynamique unitaire de l'opposition, si jamais celle-ci ne vole pas en éclats d'ici juillet ?