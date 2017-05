Sénégal: Elimane H. Kane Legs Africa - «Les journalistes économiques doivent étre mieux outillés»

Abordant le traitement de l'information économique, Elimane H. Kane laisse entendre que «le traitement de l'information économique est un des sujets les plus sensibles car elle est une sorte de boussole pour les partenaires économiques stratégiques et aussi un thermomètre du climat social intérieur».

Dès lors, «elle doit être juste et vraie. Nous nous réjouissons que de plus en plus de journalistes se spécialisent sur les faits économiques car c'est important». Toutefois, «ils doivent davantage se doter d'outils d'analyse rigoureux et infaillibles car dans ce secteur il y a à boire et à manger surtout en ce qui concerne les données, souvent manipulées pour des raisons inavouées», a-t-il relevé.

En outre, «il est aussi important pour les journalistes de creuser particulièrement certains sujets ; notamment le secteur des ressources naturelles au Sénégal étant donné que l'Etat a fait l'option d'accélérer leur exploitation pour une croissance recherchée qui souvent ne sert pas les populations locales. L'exigence de transparence est de haute importance à ce niveau de signature de contrats et d'octroi de permis d'opérer», a-t-il relevé.

Mieux poursuit-il: «Concernant aussi les finances publiques particulièrement la fiscalité et les dépenses sociales, il y a un grand effort d'investigation à faire par des journalistes spécialisés. La presse a son rôle à jouer pour veiller à ce que les gains en faveur des populations soient optimisés dans ce secteur. Cela passe par la connaissance de la nature des contrats signés et les mesures fiscales mises en place», a-t-il soutenu sans occulter la problématique de l'efficacité du contrôle par les administrations des opérations minières et transactions financières y afférant...

«L'adoption d'un code de la presse, de convention collective spécifique et adaptée, de code de déontologie et de code d'honneur, ainsi que de mécanismes de contrôle à 360 degré devraient permettre de redynamiser ce secteur et de lui redonner ces lettres de noblesse. Ce travail nous concerne tous, car il s'agit d'un engagement pour que la vérité triomphe de tout, donc pour la justice tout court», a-t-il soutenu.