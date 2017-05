Afrique de l'Ouest: Intégration sous-régionale - Le ministre Khadim Diop déplore les obstacles à la CEDEAO des peuples

Le ministre de l'intégration africaine, du Nepad et de la promotion de la bonne gouvernance, Khadim Diop a déploré les obstacles qui ralentissent la Cedeao des Peuples ou la création d'un espace communautaire ouest-africain stable et prospère, dans lequel les populations vivent dans la dignité et la paix.

Pour lui, cela ne pourrait advenir sans l'effectivité des libertés fondamentales au processus, en particulier la liberté de circulation des personnes. Il a fait ce constat, jeudi 4 mai, au Centre Culturel Blaise Senghor, lors de la cérémonie de lancement de la semaine nationale de la CEDEAO qui a démarré hier, et pour prendre fin demain, samedi, sur le thème : «la libre circulation des personnes dans l'espace CEDEAO : le temps de l'action». M. Khadim Diop déclare : «Lorsqu'on évalue la situation sur le terrain, à l'aune des ambitions des Pères fondateurs et des instruments que je viens d'évoquer, force est de constater que les entraves sont toujours légion, notamment au niveau des corridors routiers et des frontières des Etats membres».

Le ministre de l'intégration s'est, par ailleurs réjoui, des avancées significatives notées dans le processus de l'intégration inter-gouvernemental, en faisant remarquer que c'est «grâce à ces politiques visionnaires et volontaristes, notre Communauté a été la première en Afrique à supprimer le visa entre ses Etats membres, à faire bénéficier ses citoyens du droit de résidence, après le Passeport CEDEAO, nous partageons fièrement la Carte d'identité biométrique, symbole de l'appartenance à une même Communauté ».

En effet, le processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest suscite de nos jours un regain d'intérêt de la part des Etats membres. Conscients des enjeux de l'intégration régionale, nombre de gouvernements ont articulé leur politique et stratégie de développement socio-économique à ce processus, à l'instar du Sénégal.

C'est conscient de cette réalité, que le président du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô, insiste sur la nécessité de mettre sur pied un marché unique, car, renseigne-t-il : «nous devons être prêts, mobilisés et solidaires. Seuls les grands marchés payent. Nous devons créer un grand marché, un marché fort où les populations vont circuler librement en toute tranquillité. Nous lançons un appel aux gouvernements à mettre en œuvre les protocoles, les actes, les décisions et les traités pour rendre effective cette intégration».

Et le directeur du GIABA, Adama Coulibaly de conclure en ces termes : «Tout comme les programmes pertinents de développement, la lutte contre le blanchiment des capitaux, les financements du terrorisme, la mission clef du GIABA doit s'inscrire desormais comme un acte prioritaire de l'action des gouvernements pour la paix et les valeurs de la bonne gouvernance afin de créer un une mobilité plus sûre des biens, des personnes et des économies».