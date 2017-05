Sénégal: Employabilite des jeunes en Afrique- Théo Lam trace la voie de la réussite

Le ministre de l'intégration africaine, du Nepad et de la promotion de la bonne gouvernance, Khadim Diop a… Plus »

Prenant ensuite la parole, le président du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno jubel (Fsd/Bj), après avoir renvoyé l'ascenseur de la politique à son «grand frère», Seydou Guèye, a invité les jeunes à se donner les moyens de bien se former pour mieux entreprendre. «Ce que vous voulez devenir demain, c'est maintenant que vous êtes en formation que vous devez vous donner les moyens d'y parvenir», a-t-il lancé.

Par ailleurs, Seydou Guèye a également rendu un vibrant hommage à son jeune frère et ancien collègue dans le gouvernement mais devenu aujourd'hui opposant Cheikh Bamba Dièye qui, selon lui, est un «homme d'engagement et de conviction dont tout le monde se rappelle encore l'image du prisonnier de l'Assemblée nationale qui s'était attaché au portail».

Édité sous forme d'épistolaire, ce dernier ouvrage met en exergue, selon son auteur, des outils très pragmatiques permettant à des jeunes de s'en sortir dans leur volonté de monter leur propre entreprise. «Je suis très intéressé par le développement personnel des jeunes, par la question de l'employabilité. J'ai voulu associé dans ma réflexion des jeunes qui ont envie d'être guidés, d'avoir une lumière par rapport à leur orientation professionnelle et à leur choix de vie», a expliqué Théo Lam qui s'est dit par ailleurs préoccupé par le chômage des jeunes et les conditions difficiles de vie des femmes.

Tenue dans la salle de conférence de la maison d'édition Harmattan, la cérémonie de dédicace a réuni plusieurs personnalités du monde des entreprises, universitaires et politiques dont le ministre porte-parole du Gouvernement, Seydou Guèye et son ancien collègue dans le gouvernement, Cheikh Bamba Dièye, leader du Fsd/Bj.

Le chef d'entreprise et chargé d'enseignement dans certaines établissements du supérieur en France et en Afrique francophone, Ibrahima Théo Lam, a procédé à la dédicace de son dernier livre de la série des 4 ouvrages qu'il a consacrés à la question de l'emploi des jeunes en Afrique. Intitulé «Lettre à la jeunesse africaine», ce livre traite du développement personnel.

