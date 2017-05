Cote d'Ivoire: Binta Ndoye (Oragroup) - "La confiance du marché confirme la solidité de notre modèle"

En effet, le total bilan du groupe s'établit à 1637 milliards Fcfa, plus de 10% par rapport à l'année précédente.

Au cours de son assemblée générale qui s'est tenue le 28 avril, la banque panafricaine Oragroup a annoncé avoir maintenu tous ces indicateurs au vert, avec des résultats en hausse pour l'année 2016.

En effet, le total bilan du groupe s'établit à 1637 milliards de Fcfa, plus de 10% par rapport à l'année précédente. 1069 milliards de Fcfa enregistrés pour les dépôts de la clientèle Cfa et 1108 milliards de Fcfa pour les opérations de crédits. A en croire les administrateurs, le groupe affiche un produit net bancaire de 102,2 milliards de Fcfa et un résultat net de 15,1 milliards de Fcfa en hausse respectivement de 8,5% et 90% par rapport à l'année précédente.

« Ces performances sont une très grande satisfaction car, elles traduisent nos efforts constants afin de gagner en rentabilité et en solvabilité pour consolider et pérenniser notre forte croissance, en direction principalement du secteur privé et des particuliers », a affirmé Binta Touré Ndoye, directrice générale d'Oragroup. Avant d'ajouter: « La confiance du marché confirme la solidité de notre modèle et le potentiel de croissance de notre groupe. Quant à cette synergie entre une banque à vocation panafricaine et une base diversifiée d'investisseurs à nos côtés, elle favorise le développement d'un secteur financier africain dynamique et profond pour financer nos économies », explique-t-elle.

Selon le président du Conseil d'administration d'Oragroup, Vincent Le Guennou, depuis 2008, le groupe a progressivement acquis une taille de banque panafricaine universelle. « Nous attachons également une très grande importance à l'approche client et à la gestion du risque pour établir des relations de confiance sur la durée », soutient le Pca qui est par ailleurs co-CEO d'Emerging Capital Partners (Ecp), actionnaire majoritaire de ce groupe bancaire.