Sénégal: Kaolack - Un responsable apériste dit non à la cohabitation au parlement

A l'issue d'une rencontre convoquée dans le quartier des Parcelles assainies pour équiper les groupements de femmes en foyers améliorés, le responsable apériste Souleymane Ndiaye a exhorté les militants et responsables apéristes et la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) de la région de Kaolack de ne céder aucun passage et de tout faire pour que la volonté de l'opposition d'arriver à une cohabitation parlementaire n'aboutisse pas.

Du coup, il a sommé les populations de Kaolack de ne pas se laisser divertir par l'opposition sénégalaise. Mieux de ne pas écouter leurs « discours fallacieux, truffés de contrevérités » et dont l'essentiel tourne autour d'une volonté de nuire au président Macky Sall pour réussir le hold-up non mérité d'une majorité parlementaire à la prochaine législature.

Pour l'expert en audit énergétique des bâtiments à l'Organisation nationale de la normalisation au Sénégal, « l'opposition sénégalaise, à travers ses différents démembrements, ne doit plus être écoutée par les masses, compte tenu de la nature de sa démarche et l'impertinence dont elle fait souvent montre dans ses rôles.

Les importantes réalisations concédées par le président Macky Sall et le travail gigantesque qu'il a réussi depuis son accession au pouvoir sont connus et vus de tous. Et cela malgré les nombreuses tentatives de manipulation que ses détracteurs sont en train de dérouler sur le terrain » a soutenu Souleymane Ndiaye.

Avant d'ajouter : « Il faut que les Sénégalais le comprennent ainsi et essayent de trouver la voie salutaire qui n'est autre que celle empruntée par le président Macky Sall ». Abdoulaye FALL