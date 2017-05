Burkina Faso: Direction générale de la police nationale - Lazare Tarpaga passe le témoin à Jean Bosco Kiénou

Le nouveau directeur général de la Police nationale, Jean Bosco Kiénou, a été installé officiellement dans ses fonctions, hier jeudi 4 mai 2017, au cours d'une cérémonie sobre de prise d'armes. Et cela, une semaine après sa nomination et en pleine crise frappant la Police.

Jusque-là responsable du programme sécurité du budget programme du ministère de la Sécurité et ayant la réputation de « bosseur acharné », le contrôleur général de Police, Jean Bosco Kiénou, a pris le bâton de commandement de la Police nationale, le jeudi 4 mai 2017, des mains de Lazare Tarpaga qui a fait les frais des mouvements d'humeur des policiers autour des services payés. Pour l'occasion, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, était là. On pouvait donc s'attendre à un coup d'éclat du patron de la Police sortant ou entrant, voire du premier flic, Simon Compaoré himself. Il n'en a rien été. Aucun discours n'a été prononcé et la cérémonie a été plutôt la plus brève et la plus simple possible.

Mais face aux scribouillards, le ministre de la Sécurité ne s'est pas mordu la langue. En effet, il a tout de go ajusté le nouveau chef de la Police nationale burkinabè dans la conduite à tenir. « C'est un ancien de la maison, il sait ce qui est interdit. Il sait ce qui est autorisé », relève-t-il avant de s'exprimer sur l'expérience du nouveau promu en ces termes : « Vu son expérience, nous n'aurons pas beaucoup de choses à lui dire. Sauf que nous attendons de lui des résultats. Il est au courant de tous les projets que nous concoctons au niveau du ministère, étant donné qu'il était déjà dans mon cabinet ». Tout en l'invitant à « mettre rapidement les Hommes au travail », le ministre Compaoré avertit tout de même le nouveau responsable de l'institution policière qu'il doit pouvoir réunir deux éléments fondamentaux pour réussir sa mission : la discipline dans les rangs de la Police nationale et la bonne gouvernance.

« Ce n'est pas seulement cette nomination qui va mettre fin au problème des services payés »

Cela dit, le ministre de la Sécurité ne pouvait pas ne pas dire quelque chose sur la question des services payés à la Police dont la supposée mauvaise gestion a mis en ébullition des casernes. Ce qui a eu comme conséquence, entre autres, le changement au niveau du commandement de la Police nationale. Il tente d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale en faisant savoir que l'étape des investigations par l'inspection générale des services dans les 13 régions du pays, a pris fin. « On attend incessamment le rapport général », a-t-il indiqué tout en soulignant que « ce n'est pas seulement cette nomination qui va mettre fin au problème des services payés. Nous avions déjà tracé la route. ».

Tout de même, il rassure que le rapport d'investigations sera rendu public. En attendant, le ministre estime que la principale mission du nouveau directeur général de la Police nationale, c'est de consolider les réussites déjà faites par son prédécesseur Lazare Tarpaga, tout en y apportant sa brique pour que l'édifice soit achevé. Quant au nouveau patron de la Police nationale, il dit placer sa mission sous le signe de l'union de la Police nationale elle-même, ensuite son union avec les autres forces de défense et de sécurité, et enfin avec la population. « Sans l'union et la collaboration, aucune action de lutte contre l'insécurité ne peut connaître un aboutissement à la satisfaction de tout le monde », relève-t-il avant d'ajouter que «nous sommes dans un contexte d'insécurité ambiante et mon action va également s'orienter vers la lutte contre le banditisme et surtout le terrorisme. »