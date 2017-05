Afrique: Investiture de l'Apr en Afrique Centrale - La cojer Gabon vote Oumar Sow

La Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) au Gabon, porte la candidature de son coordonnateur Oumar Sow aux élections législatives du 30 juillet prochain. Dans une note signée par son porte-parole, Abou Ball, elle explique en effet son choix par l'expérience d'Oumar Sow pour avoir sillonné plus de 5 pays d'Afrique et avoir passé 14 années de sa vie dans la diaspora. Qui plus, la Cojer section Gabon pense trouver en sa personne le candidat qui connait mieux les maux de ses compatriotes et sait comment les soulager.

L'heure des calculs et autres manœuvres politiques en vue des législatives du 30 juillet prochain semble avoir sonné au Sénégal, tout comme dans la diaspora. En effet, au moment où les positions se clarifient de plus en plus dans le pays, du coté de la diaspora, plus précisément en Afrique centrale, les ambitions s'affichent aussi. Et c'est la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) au Gabon qui se signale par la candidature de son coordonnateur Oumar Sow, pour briguer l'un des deux sièges attribués à ce département de la diaspora.

Dans une note parvenue à Sud quotidien, les poulains du président Macky Sall au pays d'Aly Bongo expliquent leur choix par l'engagement et le patriotisme d'Oumar Sow. Selon le communiqué signé par le porte-parole Abou Ball, «la candidature d'Oumar Sow est motivée par l'envie et la volonté d'assister nos chers compatriotes émigrés dans la perspective de les soulager des difficultés auxquelles ils peuvent faire face dans des pays où ils ne sont ni plus ni moins que des étrangers».

Dans la note, ces apéristes du Gabon font appel à l'expérience de leur coordonnateur en Afrique pour prouver son aptitude à voler au secours de ses compatriotes. Ils indiquent, en fait, que pour avoir parcouru l'Afrique durant 14 ans, de la Côte d'Ivoire au Gabon, en passant par le Bénin, le Congo, «l'Afrique Centrale n'est plus un secret pour lui». Donc, selon eux, «14 années passées à l'étranger nous aident à acquérir une expérience pour répondre à ce besoin».

A cet effet, ils soutiennent mordicus que leur candidat connait bien les maux de ses compatriotes et comment les soulager, et même les éradiquer. En tant que jeunes, ces derniers pensent qu'il est temps aussi de laisser à la jeunesse, majoritaire au Sénégal, une place dans la politique du gouvernement, «car qui mieux que nous pour défendre nos intérêts», se sont-ils demandés pour conclure.