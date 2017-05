Sénégal: La NBA installe sa première académie en Afrique

Pour permettre aux meilleurs joueurs africains de rester sur le continent et de profiter des infrastructures modernes de la NBA, la ligue s'implante en Afrique et ouvre sa première académie.

En effet, la Ligue nord-américaine de basket a inauguré jeudi à Thiès, au Sénégal, son premier centre de formation sur le continent africain. Le centre de cette académie est ouvert avec le partenariat de la SEED Project, une association qui permet aux jeunes d'intégrer des programmes sportifs. Dans un premier temps, ils seront 12 joueurs, âgés entre 14 et 16 ans, à intégrer cette académie.

« Aujourd'hui est un jour important pour l'impact du basket dans le continent », a expliqué Amadou Gallo Fall, vice-président de la NBA et directeur de la branche africaine à l'AFP. « Cette NBA Academy Africa profitera aux étudiants basketteurs. »

De nouvelles installations, construites en collaboration avec l'ONG américaine SEED-Project, qui a notamment formé l'international sénégalais de Minnesota Gorgui Dieng, seront inaugurées à Saly (Sénégal) à l'automne 2017. «Ce jour est important pour l'essor du basket en Afrique», a expliqué le vice-président chargé du développement.

«Notre centre de formation va offrir aux étudiants un entraînement de qualité internationale et une éducation qui vont leur permettre de réaliser sur les terrains et dans la vie», a-t-il ajouté. La NBA a déjà lancé trois centres de formation, ou académies, en Chine (Hangzhou, Jinan, Urumqi), une en Inde et une en Australie.

NBA Academy Africa va accueillir 24 pensionnaires en pension complète et en mode études et sports. Elle sera mise en réseau avec les autres académies du même genre implantées en Chine, en Inde et en Australie.