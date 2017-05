Afrique du Sud: Mondial U20 - La sélection d'Afrique du Sud pour la Corée

Thabo Senong, le sélectionneur de l'équipe junior d'Afrique du Sud a dévoilé vendredi sa sélection pour la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue du 20 ami au 11 juin en Corée du Sud. L'ossature est la même que celle qui a disputé la CAN en février dernier en Zambie.

Seuls 4 joueurs n'étaient pas à la CAN U20: les défenseurs Malebogo Modise et Shane Saralina et les milieux de terrain Thabo Cele et Masilake Phohlongo. Trois expatriés sont convoqués: Cele, Luther Singh et Liam Jordan qui évoluent tous au Portugal.

Basée dans la ville de Suwon, l'Afrique du Sud affrontera dans le groupe D respectivement le Japon, l'Uruguay et l'italie.

3 autres formations africaines seront présentes à cette compétition. La Zambie, championne d'Afrique dans le groupe C avec Portugal, Costa Rica et Iran; le Sénégal avec les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Equateur dans le groupe F et la Guinée avec le pays hôte, l'Argentine et l'Angleterre dans le groupe A.

GARDIENS:

1.Sanele TshabalalaBidvest Wits FC (SA)

3.Mondli MpotoSupersport United FC (SA)

4.Khulekani KubhekaMamelodi Sundowns FC (SA)

DEFENSEURS

4.Malebogo ModiseMamelodi Sundowns FC (SA)

5.Thendo MukumelaMamelodi Sundowns FC (SA)

6.Tercious MalepeOrlando Pirates FC (SA)

7.Shane SaralinaAjax Cape Town FC (SA)

8.Sandile MthethwaOrlando Pirates FC (SA)

9.Reeve FroslerBidvest Wits FC (SA)

MILIEUX:

10.Sipho MbuleSupersport United FC (SA)

11.Wiseman MeyiwaKaizer Chiefs FC (SA)

12.Sibongakonke MbathaBidvest Wits FC (SA)

13.Kobamelo KodisangPlatinum Stars FC (SA)

14.Luther Singh Sporting Braga (Portugal)

15.Grant MargemanAjax Cape Town FC (SA)

16.Thabo CeleBenfica FC (Portugal)

17.Teboho MokoenaSupersport United FC (SA)

18.Masilakhe PhohlongoAjax Cape Town FC (SA)

ATTAQUANTS:

19.Phakamani MahlambiBidvest Wits FC (SA)

20.Liam JordanSporting Lisbon FC (Portugal)

21Keletso MakgalwaMamelodi Sundowns FC (SA)