Sénégal: Mondial Beach Soccer 2017 - Fin de parcours pour le Sénégal

Dans les autres quarts de finale, le Brésil a éliminé le champion du monde en titre le Portugal, Tahiti et l'Iran ont respectivement obtenu leur ticket pour le dernier carré en venant à bout du Paraguay et la Suisse.

Gabriele Gori, le meilleur buteur du tournoi (14 en 4 matchs), a encore brillé avec un triplé et des buts de Marrucci et Frainetti. En face, le Sénégal a tenté de résister en vain. Seul Baldé a sauvé l'honneur de l'équipe.

