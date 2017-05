Burkina Faso: Bertrand Traoré - Pisté par Lyon, son agent répond aux Gones

Dans le groupe des fringants gamins de l'Ajax Amsterdam, souverains face à l'OL, Bertrand Traoré a eu tout d'un géant mercredi. A l'image de ses jeunes coéquipiers, le Burkinabé a fait l'étalage de tout son talent.

Avec au coup de sifflet final, un doublé magistral au cœur d'une multitude d'efforts. L'Etalon du Burkina Faso a certainement intensifié l'intérêt de l'Olympique Lyonnais qui avait coché son nom pour éventuellement renforcer l'équipe de Bruno Genesio.

Everton, Stoke City, RB Leipzig, Borussia Dortmund, FC Valence, Monaco... Autant de clubs intéressés qui n'ont pas pu manquer sa prestation. Dans son malheur, Lyon a également eu la confirmation du potentiel de l'international Burkinabé qu'il convoitait déjà cet hiver, et qu'il espère toujours recruter.

Mais pour arracher Bertrand Traoré , il faudra lui proposer de solides garanties sportives. Pour revenir à l'intérêt des Lyonnais pour le buteur de 21 ans, son frère et conseiller a mis les choses au clair sur son avenir.

« Bertrand a besoin de stabilité, a confié son frère et conseiller David Traoré à Foot Mercato. Quand il joue à Chelsea, on dit que c'est un joueur de prêt, et quand il est en prêt, on dit que c'est un joueur de Chelsea.

Pour qu'il franchisse un palier, il faut qu'il évolue dans un club performant qui joue au ballon. C'est pour cela que Bertrand a besoin de garanties sportives et aussi de discuter avec un entraîneur qui saura utiliser au mieux ses qualités, notamment devant le but. »

L'international burkinabé est auteur de 13 buts et 6 passes décisives, en 36 apparitions (toutes compétitions confondues) avec l'Ajax.

« Sa conduite de balle, sa vitesse, sa technique, son efficacité et son intelligence de jeu ne souffrent d'aucune contestation, a ajouté le représentant. Et produire cette performance en demi-finale d'Europa League, face à un adversaire du calibre de Lyon, alors même qu'il n'est toujours pas complètement rétabli d'une gêne à la cuisse droite, ça reste une sacrée performance et ça prouve la marge de progression énorme dont il dispose. »

Pour s'offrir ses services, les prétendants de Bertrand Traoré ne devront pas négocier avec l'Ajax, mais avec Chelsea, qui le prête en Hollande depuis le début de la saison. Le club londonien, où l'ancien Auxerrois est sous contrat jusqu'en 2019, pourrait accepter de le lâcher pour environ 10 millions d'euros.

Un montant largement dans les cordes de l'OL, qui devrait se séparer d'Alexandre Lacazette contre une indemnité de transfert au moins quatre fois plus importante...