Congo-Kinshasa: Majorité présidentielle - La guerre des clans

Avant le cas Kazembe, le gouverneur Alex Kande du Kasaï Central n'est pas non plus en odeur de sainteté avec la Majorité présidentielle.

Malgré des rapports accablants contre Célestin Kanyama, notamment sur l'opération Likofi, opération policière contre les délinquants dans la capitale Kinshasa, et sur la répression contre les manifestations de l'opposition (janvier 2015, septembre et décembre 2016), ce général n'a jamais écopé de la moindre sanction.

La PNC n'a jamais justifié la motivation de cette suspension de cet officier supérieur. Quand on sait que ce général a toujours été protégé par le régime de Kinshasa, il est tout à fait légitime de se poser des questions sur les motivations de sa suspension non expliquée.

Le comble est que cette Majorité présidentielle (MP) refuse non seulement de jouer le jeu démocratique pour préserver la paix et la stabilité de la RDC mais aussi elle est engagée de plain-pied sur un schéma qui mène droit le pays vers l'implosion.

La conséquence est que la RDC a un des plus bas PIB au monde avec 640 Usd par an et par habitant. Ce seul chiffre traduit une gestion catastrophique de la res publica par la majorité au pouvoir.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.