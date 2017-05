Guinée: CNP-Guinée - Habib Hann décline de nouvelles ambitions pour les employeurs et employés

Ensuite, un autre qui s'est tenu le 10 décembre au vu et au su de tout le et au su de tout le monde, une façon de règlementer la structure dont l'objectif est de voir comment interpeller les responsables des grandes immensités des activités socio professionnelles. au cours de ce congrès, il y'a eu un bureau électif qui a été élu, donc pour nous c'est un problème d’incompréhension », a-t-il rappelé.

C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble du secteur privé, pour que nous puissions nous retrouver et essayer de trouver le mal et de l'extirper afin d'avoir un patronat unifié, a-t-il lancé.

Il est temps donc, d'aller sur une vision beaucoup plus positive et de demander à tout le monde de se mettre au tour de la table dont je suis le premier concerné.

Pour Elhadj Mohamed Habib Hann, l'essentiel de la journée internationale du travail est une occasion d'envisager tous les paramètres qui permettent de créer d'emplois, de les protéger et de sécuriser des employés, mais aussi et surtout de créer un climat favorable aux conditions de travail.

A l'occasion de la célébration de la journée internationale du travail, le lundi 1er Mai, le président du Conseil National du Patronat de Guinée (CNP-G), Elhadj Mohamed Habib Hann, a annoncé de nouvelles ambitions pour non seulement aux responsables d'entreprises mais aussi et surtout aux employés.

