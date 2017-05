Guinée: Journée internationale de la liberté de la presse - Des journalistes de Labé dénoncent

A l'occasion de la journée consacrée à la liberté de la presse ce trois mai des confrères venus des divers médias de la ville de Labé on donné leur point de vue sur la situation.

Pour Boubacar Timbo Diallo rédacteur en chef de GPP Fm :

« je me dis d'abord que c'est un grand pas parce que quand aujourd'hui on ose parler de liberté de la presse c'est un tout ce qui démontre que c'est à l'issue d'une lutte farouche menée par nos ainés ,nos prédécesseurs par les ONG en charge de défendre les hommes de médias par le monde »

L'avis est partagé par le secrétaire de rédaction de la radio Espace Foutah qui pousse le pion plus loin :

« l'avis ne peut être que mitigé, déjà il faut se réjouir qu'il y ait beaucoup de médias, que ça soit la presse en ligne ou les radios et télés privées qui se multiplient dans le pays mais en même temps il faut déplorer le fait qu'il y a des journalistes qu'on incarcère ,il y a des journalistes qu'on frappe, qu'on violente, il y a des journalistes qui servent depuis des années mais sont encore sans contrat et il y en a qu'on tue même... ... .je me sens en danger car quand ton confrère est en danger tu l'es aussi ,c'est une question de corporation ce qui lui arrive peut t'arriver. »

Ibrahim Fodoué Baldé lui égratigne même certains responsables de médias comme des fossoyeurs de la liberté de la presse :

« les patrons de presse sont eux même en partie des ennemis de la liberté de presse parce que tout simplement ils ne mettent pas les moyens adéquats à la disposition des journalistes ce qui ouvre une brèche à caractère corruptible sur le terrain. »

A noter que depuis déjà plus d'un an Cherif Diallo JRI à HADAFO est parti sans donner de nouvelles et l'énigme sur sa disparition est encore non élucidé .