Sénégal: Matam - Correspondant local, un métier aux énormes difficultés

A l'instar des autres régions du pays, les acteurs de la presse locale ont célébré avant-hier, mercredi 3 mai, la journée mondiale de la presse, en conformité avec l'appel de la Coordination des Associations de Presse (CAP). Regroupés très tôt le matin au niveau de l'ancienne maison de la presse, les correspondants et les professionnels des radios communautaires ont remis aux environs de 11 heures un mémorandum au gouverneur de région. Les revendications de la presse qui tournent autour de 5 points portent sur l'environnement économique, la situation sociale des travailleurs, les menaces sur la stabilité du pays, la gestion de la maison de la presse et le code de la presse.

«Les correspondants de la région plongent de plus en plus dans la précarité. Cela relève de leurs difficiles conditions de travail auquel s'ajoute un manque de matériels adéquats. Sur cet aspect, les correspondants reçoivent rarement des dotations venant de leur organe», se lamente le coordonnateur régional de la CAP.

Sans contrat de travail, les correspondants qui assurent l'essentiel de la densification de l'information sont mal rémunérés. Surtout au niveau de la presse parlée où les «cachets» fleurent l'irrationnel, si l'on sait que, les revenus mensuels d'un collaborateur sont largement en dessous du smic. Une confidence recueillie auprès d'un collègue d'une radio est plus qu'éloquente sur la question. «En stage voilà plus de 15 ans, je reçois mensuellement un cachet en dessous du smic. Pour dire, naturellement, que je n'ai aucun contrat de travail, aucune cotisation de retraite, aucune couverture médicale et par ricochet aucune indemnité de prestation familiale», explique-t-il.

