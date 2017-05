Guinée: Liberté de la presse - Les journalistes célèbrent autour d' une grande soirée des médias

« Force est de reconnaitre que les temps qui courent sont critiques à l'égard de la presse guinéenne à cause de nombreux dérapages. Il est socialement irresponsable de dramatisé une situation de crise dans le but juste d'augmenter le nombre de lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs ».

C'est le conseiller personnel du Président de la République, Tibou Kamara qui a représenté le gouvernement à cette cérémonie, il apprécie l'initiative et s'engage : « A écouter les journalistes eux même, qui sont l'âme de la presse et qui traduisent les préoccupations les plus profondes de ces médias, je comprends davantage l'opportunité et la pertinence de cette journée qui va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la journée de la presse que le Chef de l'Etat a décidé de dédier aux professionnels des médias.

Si le 03 mai de chaque année est la journée consacrée à la cause de la liberté de la presse, l'occasion s'offre à nous donc professionnels des médias mais aussi à vous gouvernement, à vous classe politique, société civile, ONG et à vous citoyens tout court, de poser le débat aussi bien sur la question de la liberté de la presse dans notre pays, que sur les conditions d'exercice du métier, les risques liés à celui-ci ».

Selon le président de Wassolon Agency Communication, Aboubacar Diallo : « Malgré la profusion de titres, de médias audiovisuels et en ligne, il faut dire que de nos jours, la presse guinéenne se pose des questions sur son devenir sur lequel planent des incertitudes, eu égard les facteurs limitant son épanouissement, d'un point de vue économique, essentiellement ; à propos, je pense à la presse écrite, confrontée de nos jours à un réel défi existentiel, alors que c'est elle qui a écrit les plus belles pages du combat qui a été celui de toute la presse guinéenne.

Au cours de cette rencontre, un panel a été animé par deux anciens journalistes Boubacar Yacine Diallo et Tibou Kamara sur les forces et faiblesses de la pratique du métier de journaliste en Guinée. « Les médias guinéens, du dynamisme à l'incertitude », est le thème choisi par Wassolon Agency Communication.

Cette cérémonie a réunie à l'hôtel Noom dans la commune de Kaloum, des membres du gouvernement, des responsables d'associations et patrons de presse, des journalistes et artistes.

