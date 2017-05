Sénégal: Réactions des politiques sur la presse nationale

HELENE TINE, DEPUTE : «La balle est dans le camp de l'exécutif qui doit déposer le projet»

«Je suis présente d'abord en tant que citoyenne qui porte ce combat avec la presse. L'année dernière, j'ai envoyé une question au gouvernement pour lui demander de relancer le processus de réflexion sur le code de la presse parce que c'est inacceptable que le Sénégal ne soit pas doté d'un cadre juridique fort pour que la presse puisse faire son travail en bonne et due forme. C'est pourquoi, je pense qu'il nous faut être là pour pousser à amener ce projet à l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas une proposition de loi donc la balle n'est pas dans le camp des députés, la balle est dans le camp de l'exécutif qui doit déposer le projet. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que dans l'histoire du Sénégal, on n'a jamais vu autant de journalistes, de patrons de presse autour du Président au sein de l'exécutif. Qu'est ce qu'ils font depuis 2012 ? C'est la question qui mérite d'être posée. Cette bande de d'hommes de presse qui se trouve au sein de la présidence et qui n'ont pas daigné lever le plus petit doigt pour faire avancer ce projet depuis 2012, cela est inacceptable. C'est pourquoi, je salue la mobilisation de la presse aujourd'hui et de tous les patriotes parce que sans une presse forte, il n'ya pas de démocratie forte».

SEYNABOU WADE, DEPUTE, ANCIENNE MAIRESSE DE GUEULE TAPEE-FASS-COLOBANE : «La presse est source de stabilité dans un pays»

«Je suis venue par devoir. Vous l'avez bien écrit, un pays ne peut pas se développer sans presse. Ce n'est pas l'argent seulement qui développe un pays. Un pays aussi se développe par la presse parce que quand il n'y a pas de presse, il peut y avoir des problèmes. Car, les gens viennent vers l'information, vous allez vers eux pour l'information, vous informez les gens et même quand les gens ont envie de se plaindre, ils viennent vers vous. Donc, la presse est source de stabilité dans un pays».

WORE DIAW, ADJOINTE AU MAIRE DE LA VILLE DE DAKAR : «C'est une manière de vous rendre l'ascenseur»

«Nous sommes venus soutenir la presse et d'ailleurs, c'est une manière de vous rendre l'ascenseur parce que la presse vient couvrir toutes nos activités. Donc, c'est normal et tout naturel de marcher avec la presse pour vous apporter notre soutien et le soutien du maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall ».

YOUSSOU TOURE COORDONNATEUR DU RESEAU DES ENSEIGNANTS DE L'APR : «Nous déplorons aussi les excès au niveau de certains qualificatifs»

Sans la presse, il n'y a pas de liberté. De ce point de vue, nous nous réjouissons que les parutions soient nombreuses, ainsi que le Net qui participe aussi à l'éveil des consciences. On se félicite du fait que le Sénégal soit devenu une grande démocratie. Parce que quand il y a la liberté de presse, cela veut dire que nous sommes dans un pays où les libertés individuelles et collectives sont garanties. Donc, on ne peut que nous féliciter des avancées significatives en termes de prise en charge des besoins des populations.

C'est vrai que dés fois, nous pouvons un peu déplorer l'absence de neutralité. Nous déplorons aussi les excès au niveau de certains qualificatifs. Parce que dès fois on a l'impression qu'il y a deux catégories de Sénégalais. Des Sénégalais qui ne font jamais l'objet d'attaques venant de qui que ce soit, parce que certainement ils ont beaucoup de moyens et des Sénégalais lambda, comme Youssou Touré qui, pour un petit discours, se voient attaquer par des éditorialistes. Très souvent, c'est un lynchage médiatique dont nous sommes victimes. Alors qu'on n'est que coupable d'avoir dit ce que nous pensons. Il est vrai que la liberté de la presse est fondamentale. Mais, les libertés collectives et individuelles sont aussi fondamentales. Donc, il faut qu'il y ait un certain équilibre.

Nous déplorons les excès. Et le journaliste est dans une position très confortable. Il faut apprendre à respecter l'être humain. On m'a traité d'insulteur public et d'autres qualificatifs qui ne se justifient pas. Pourtant, j'ai toujours appelé à la pacification de l'espace politique. Mais, au niveau de la presse, il y a problème car il y a une catégorie de personnes qui n'a pas droit à la parole. Dès qu'ils répliquent par rapport à une situation, c'est l'acharnement sur Youssou Touré. Ça devient même à la limite de la méchanceté. La presse est un pouvoir qui a des stratégies pour faire très mal. Il faut faire en sorte que les équilibres sociaux sur lesquels repose notre démocratie soient préservés.

Donc, je pense qu'il faudrait des assises de la presse qui nous permettraient de donner notre point de vue sur le travail que les journalistes sont en train de faire. Je crois que la presse se doit de participer à la pacification des relations entre la presse et le pouvoir. Il y a des limites à ne pas franchir.

MOUSSA SARR PORTE-PAROLE DE LA LD : «Il faut reconnaître que beaucoup de choses restent à améliorer pour l'avènement d'une presse encore plus libre et crédible au Sénégal»

En cette journée internationale de la liberté de la presse, il me plaît de saluer la mobilisation de tous les professionnels des médias pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Au regard du rôle primordial de la presse dans la construction démocratique de notre pays, j'estime qu'elle mérite le soutien des forces vives de la nation. Dans ce sens, l'État par ses prérogatives régaliennes et les patrons d'organes de presse doivent tout mettre en œuvre pour la satisfaction des aspirations légitimes des professionnels des médias à Dakar, mais aussi et surtout dans les régions où les correspondants locaux officient souvent dans des conditions pénibles.

Quant au traitement de l'information politique notamment, malgré les énormes progrès réalisés pour une information juste et équilibrée, il faut reconnaître que beaucoup de choses restent à améliorer pour l'avènement d'une presse encore plus libre et crédible au Sénégal. Dans le traitement de certains dossiers, la théâtralisation et le commentaire parfois trop libre prennent le dessus sur la juste information. C'est pourquoi, les journalistes doivent se donner les moyens nécessaires pour accroître la crédibilité de leur profession. A mon avis, cela requiert, entre autres, une formation continue et une amélioration des conditions de travail pour plus de professionnalisme. Dans cette perspective, et pour ce qui concerne le traitement de l'information politique, une bonne connaissance du fonctionnement et de l'idéologie des partis politiques est nécessaire pour l'analyse du champ politique sénégalais. Ce qui nécessite la meilleure qualité possible des relations entre les acteurs politiques et les professionnels de la presse.