Sénégal: Eléctions de la représentativité - Le CUSEMS charge Macky Sall

Le Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS) dirigé par Abdoulaye Ndoye qui a fini de déplorer les conditions dans lesquelles sont organisées les élections de représentativité exige la libération dans les plus brefs délais de leur compte par le président Macky Sall. En outre, d'autres points ont été soulevés au cours du point de presse tenu hier, jeudi 4 mai, notamment la remise en cause de la mobilité des enseignants avec la publication d'un «miroir aveugle» et la politisation du choix des intendants, la baisse de recrutement dans toutes les écoles de formation d'enseignants pour en citer que ceux-ci.

A l'entame de son propos le secrétaire général du Cadre Unitaire des Enseignants du Moyen Secondaire (CUSEMS), Abdoulaye Ndoye est revenu sur la tenue des élections de représentativité.

A cet effet, il a déploré le fait que bien bien avant ces élections «les comptes du CUSEMS étaient bloqués et des manœuvres tous azimuts du Ministère du travail et des membres de son cabinet sont mises en branle dans le but de fragiliser et de nous disqualifier comme interlocuteur crédible du gouvernement».

Et le secrétaire général Cusems de relever les dysfonctionnements notamment des listes non exhaustives dans les bureaux de vote, des retards de l'ouverture des bureaux entre autres difficultés qui, selon lui, ont «impacté négativement sur la participation».

Mais, malgré «ces problèmes le CUSEMS est arrivé 2e et a dépassé largement le seuil requis pour la représentativité», selon Abdoulaye Ndoye.

Par ailleurs, les camarades de Abdoulaye Ndoye ont réclamé «la libération immédiate de leur compte bloqué depuis 2015, plutôt que de se refugier derrière des arguties comme l'a fait le président de le République lors de la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances».

Ils ont rappelé la réponse du Président Sall à une interpellation du secretaire général de CNTS FC, Cheikh DIOP qui selon eux, a déclaré : «que les comptes bloqués seraient libérés des le fin des procédures judicaires».

Toutefois, ils ont tenu à faire savoir au président de la République que les procédures ont pris fin depuis très longtemps. A cet effet, le secretaire général du CUSEMS a brandi un quitus a été délivré par le ministre de l'intérieur le 17 mars 2014.