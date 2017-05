Sénégal: Seydou Nourou Ndiaye - «Nous ne pouvons pas comprendre qu'un ecrivain puisse faire un plaidoyer pour un fonds d'aide a l'edition...»

Après leur dernière assemblée générale qui remonte à 2014, l'Association sénégalaise des éditeurs (ASE) s'est à nouveau réunie hier, jeudi 4 mai à la Maison de la Culture Douta Seck, pour rendre compte de leurs activités.

A l'issue de cette rencontre, le trésorier général et par ailleurs directeur de la maison d'édition Papyrus Afrique, Seydou Nourou Ndiaye a fait savoir qu'il est temps que l'édition se fonde sur des principes solides avant d'ajouter que ce n'est pas normal qu'un écrivain cherche des fonds pour l'édition.

L'Association sénégalaise des éditeurs (Ase) souffre. C'est du moins ce que l'on puisse dire si l'on en croit à son trésorier général et par ailleurs directeur de la maison d'édition Papyrus Afrique, Seydou Nourou Ndiaye.

L'Ase était en assemblée générale hier, jeudi 4 mai à la Maison de la Culture Douta Seck pour réfléchir sur un code éthique dans l'édition.

«Nous pensons que l'édition doit se fonder sur des principes et dans notre pays, il y'a beaucoup de confusion à ce niveau», s'est désolé M. Ndiaye.

Pour cause, a-t-il dit, «nous ne pouvons pas comprendre qu'un écrivain puisse faire un plaidoyer pour un fonds d'aide à l'édition, un écrivain doit faire un plaidoyer pour un fonds d'aide à la créativité et c'est une confusion que nous pensons qu'il est temps de lever».

Seydou Nourou Ndiaye explique aussi : « un auteur a un manuscrit, il va vers un éditeur qui soumet son manuscrit à un comité de lecture et qui prend des risques de publier ce livre en disant qu'il met de l'argent et l'argent reviendra car, le livre doit être vendu.

Et si on vend le livre de l'auteur, on est obligé de lui payer des droits d'auteur. Donc, celui qui vend des ouvrages et qui doit payer à l'auteur, si c'est lui qui est tout en même temps, ça pose problème».

Le trésorier de l'Ase ira plus loin en disant que «ce n'est pas compréhensible qu'un auteur, qu'un président d'une association d'écrivains, que chaque écrivain puisse avoir sa maison d'édition. C'est absurde !

Si un auteur va chercher une subvention à la direction du livre et puis, il publie ses propres livres, il y a problème. Ces fonds doivent servir à payer des droits d'auteur et on doit payer les autres ».

L'Ase compte en effet «travailler à l'édification d'une industrie du livre solide et encourager aussi l'émergence de grands auteurs». A travers cette assemblée générale, l'Ase a rendu compte de son travail.

BUREAU DE L'ASE

Aminata Sy élue présidente, Alassane Cissé au porte-parolat

L'Association sénégalaise des éditeurs a renouvelé son bureau à l'issue de son assemblée générale hier, jeudi 4 mai. C'est ainsi que la directrice générale des Nouvelles éditions africaines du Sénégal (Neas), Aminata Sy a été élue Présidente de l'Association en remplacement de Antoinette Corréa (Bld Edition) avec comme nouvelle Secrétaire générale, Fatou Sy (Nara Edition). Ensuite, Mamadou Lamine Ba dit Pap Ba (EditArt) occupe le poste de Trésorier général et le journaliste Alassane Cissé (Baobab Edition), ancien responsable du service Culture de Sud Quotidien est élu comme Secrétaire chargé de la communication.