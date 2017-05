Centrafrique: Des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger les enfants de cette « crise oubliée »

En 2017, l'UNICEF et ses partenaires entendent venir en aide à près de 30.000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère et fournir une aide psychosociale à 50.000 enfants centrafricains.

Le porte-parole de l'UNICEF à Genève, Christophe Boulierac, a rappelé que la situation des enfants en RCA demeure critique car la violence et les déplacements massifs les rendent particulièrement vulnérables face aux risques sanitaires, à l'exploitation et aux abus.

L'UNICEF rappelle qu'à ce jour, plus de 425.000 civils demeurent déplacés à l'intérieur de la RCA alors que 463.000 Centrafricains se sont réfugiés au Tchad, en République démocratique du Congo, en République du Congo et au Cameroun qui accueille plus de la moitié de ces exilés. L'agence onusienne estime que près de la moitié de ces personnes déplacées sont des enfants.

Sans davantage de soutien, la vie et l'avenir de plus d'un million d'enfants centrafricains sont menacés, a averti vendredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

