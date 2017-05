Togo: La contractualisation enfin effective

Les surveillants de l'administration pénitentiaire sont en colère et réclament de meilleures… Plus »

« Une évaluation périodique sera faite chaque six mois et las société contractante ne sera rémunéré que sur la base de ses performances », a ajouté Dr Koboyo Malou, Point Focal Contractualisation.

Et la mise en place de cette équipe pourra aller jusqu'à deux semaines. Mais, tout compte faite, M. Kluender rassure les autorités togolaises et les Togolais que « les résultats vont se voir très rapidement et ils vont être très positifs ».

C'est par cette signature de convention que l'Etat togolais représenté par Professeur Moustapha Mijiyawa, ministre en charge de la Santé et la Protection Sociale a renvoyé l'ONG EMI à sa mission : celle de cogérer avec l'administration existante les équipements, le personnel et la finance.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.