Quant à la soirée de clôture elle interviendra ce samedi 6 mai 2017. C'est donc dire que les curieux et surtout les amoureux du jazz, ont encore du temps pour prendre d'assaut les lieux de représentation que sont l'Institut Français, le Cenasa et le village du festival pour vivre ce voyage proposé par la rythmique du jazz.

Et surtout faire comprendre aux uns et autres comment cette musique de base peut être importante pour l'ensemble des artistes», laisse entendre le président du comité d'organisation de Jazz à Ouaga.

A mi-parcours, on peut d'ores et déjà retenir que la 25e édition du festival Jazz à Ouaga tient ses promesses, foi du président du comité d'organisation Abdoulaye Diallo. Tous les artistes annoncés sont déjà présent, en dehors de l'ivoirien Paco Séry qui sera là lors du concert de clôture. Jusque-là, le programme préétabli a pu être respecté.

