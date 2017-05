Le Ministre de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye a présidé hier, jeudi 4 mai, la cérémonie de la revue sectorielle 2016 de son département. A cet effet, il a fait le point sur les principales réalisations du ministère de la pêche et de l'économie maritime durant l'année 2016.

L'année 2016, marquée par des progrès remarquables au niveau du ministère de la pêche et de l'économie maritime, en attestent les importantes réalisations enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du document de programmation pluriannuelle.

C'est ce qu'a fait remarquer le Ministre de la pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye qui présidait hier, jeudi 4 mai, la cérémonie d'ouverture de la revue sectorielle 2016 de son département.

En effet, s'agissant de l'exécution du programme de gestion durable des ressources halieutiques et restauration des habitats, il cite, entre autres réalisations, le plan national d'adaptation aux changements climatiques approuvé le 3 novembre 2016, le renforcement de la cogestion et de la gouvernance locale des pêches avec l'extension et la mise en réseau des conseils de pêches artisanales, l'application des mesures qui ressortent de l'état du port pour lutter contre la pêche illicite et non déclarée non réglementée dans le domaine du Sps.

Dans la foulée, il signale qu'un plan d'aménagement de la pêcherie des crevettes profondes gérée en système de quota est en cours d'exécution, la construction de 7 quais de pêches modernes, l'aménagement de 7 aires modernes de transformation artisanale des produits de la pêche.

Aussi, ajoute-t-il, la modernisation des moyens de production avec la mise en œuvre et la phase test des pirogues en fibre de verre, la mise en œuvre du programme de subvention de moteurs.

Dans la même dynamique, Oumar Gueye a rappelé la sécurisation du foncier sur les sites devant abriter la transformation industrielle des produits halieutiques. «Il y a ce que l'on appelle les pôles industriels de développement de la pêche.

Nous en avons trois, un pole nord qui va se développer à Lompoul, un pôle centre autour de Jaol et un pôle Sud à Kafountine.

Chaque pôle aura une superficie très importante qui dépassera 50 Ha. Nous appelons les privés de venir s'implanter dans ce complexe de produits halieutiques », lance-il.